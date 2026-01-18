Fahiş aidata neşter! Zamlar enflasyondan fazla olmayacak

Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sitelerde uygulanan keyfi ve fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir yasal düzenlemenin hazırlandığını ve düzenlemenin Meclis gündemine geldiğini söyledi. Malatya'da düzenlenen 'Ev Sahibi Türkiye Sosyal Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşan Kurum, aidat sorununa neşter vuracaklarını vurguladı. Hazırlanan mevzuatla birlikte site aidatlarında keyfi artışların önüne geçileceğini belirten Kurum, "Milletvekillerimizin oylarıyla inşallah bu düzenleme yasalaşacak ve bundan böyle kimse kafasına göre aidat artışı belirleyemeyecek. Aidat artışları enflasyon oranının üzerinde olmayacak" ifadelerini kullandı.

YILDA 1 DENETİM

Kurum, site yönetimlerine yönelik denetim mekanizmasının da hayata geçirileceğini belirtti. Yeni düzenlemeyle site yönetim şirketlerinin Bakanlık tarafından belgelendirileceğini söyleyen Kurum, bu şirketlerin yılda en az bir kez denetleneceğini açıkladı. Ayrıca site sakinlerinden gelecek şikayetler doğrultusunda hızlı şekilde denetim başlatılacağını da belirtti.

KURALAR ÇEKİLİYOR

Yüzyılın Konut Projesi'nde Malatya ve Erzurum kuraları da çekildi. Kurum, asrın inşası ile TOKİ kapsamında 1.7 milyon konut inşa ettiklerini belirterek, "Ev Sahibi Türkiye hedefimizde hiç kimseyi geride bırakmayacak, vatandaşımıza uzanan şefkat eli olmaya devam edeceğiz" dedi.