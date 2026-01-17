Meslek liseliye iş fırsatı! 3.7 milyar TL destek

Kredi Garanti Fonu (KGF), meslek lisesi mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir finansman paketi hazırladı. Buna göre, meslek lisesi ve teknik liselerden mezun olan genç girişimcilere ve mezun gençleri istihdam eden KOBİ'lere toplam 3 milyar 750 milyon lira finansman desteği verilecek.

36 AY VADELI KREDİ

Program kapsamında KGF tarafından 3 milyar lira kefalet desteği sağlanacak. Böylece KGF ve Halk Bankası iş birliğiyle 3 milyar 750 milyon lira kredi verilecek. Mezun girişimciler 1.5 milyon lira, mezun istihdam eden KOBİ'ler 7.5 milyon lira kredi kullanabilecek. Kredinin vadesi 12 ay ödemesiz dönem dahil azami 36 ay olacak. Bu paketle KGF kefaletli finansmana erişim imkanı oluşturularak, mezun gençlerin iş kurmaları ve kendi alanlarında istihdam edilmeleri sağlanacak.

KİMLER FAYDALANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren okullardan mezun olanlar,

29 yaş ve altı olan girişimciler,

Söz konusu mezunları istihdam eden KOBİ'ler,

Nace kodu, mezuniyet alanlarıyla uyumlu olanlar bu paketten faydalanabilecek.