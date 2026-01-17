Kısa müracaat süresine kaçıran vatandaşlar için '2B için yeni başvuru şansı'

Fahiş site aidatlarını sınırlayacak yasa teklifi kapsamında 102 bin vatandaşa 2B'ler için ek hak getiriliyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifini görüşüp kabul etti. Önümüzdeki haftalarda TBMM Genel Kurul gündemine gelip yasalaştırılacak teklifte, 2B'ler için ek hak getiren düzenleme de bulunuyor. Komisyondaki görüşmeler sırasında teklif sahibi AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, "Daha önce Meclis'te çıkan bir yasayla 2B uygulamasıyla hak sahibi olan vatandaşların bir kısmı müracaat sürelerini kaçırmıştır. Bir kısmı müracaat etmiş, taksitler hâlinde edindikleri malı, önceki kanun çerçevesinde edindikleri malın taksitlerini ödeyemez hâle gelen vatandaşlara yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Yaklaşık 102 bin vatandaşımıza yeni bir imkân tanımış olacağız" dedi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler