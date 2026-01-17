Artık site sakinleri onaylamadan aidatalara zam gelmeyecek

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre, yöneticilerin keyfi aidat belirlemesinin önüne geçiliyor, aidat arttırma yetkisi kat malikleri kuruluna veriliyor. TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Bundan sonra siteyle alakalı masrafların ve çalışmaların dökümünü site sakinleri kabul ettikten sonra aidatlara zam gelebilecek" şeklinde konuştu.

