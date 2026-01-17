2 gecelik 4 kişilik tatil faturaları: '3 bin TL’ye de var, 1.6 milyon TL’ye de'

Sömestır tatili geldi, ailelere mola yolu açıldı. Ülke genelinde 20 milyona yakın öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen, 2 Şubat gününe kadar tatil yapacak. Bu hareketlilikle turizm destinasyonlarında yoğun mesai de başladı. Yurt dışından da gelecek turist yoğunluğuyla birlikte 100 milyar liralık bir turizm ekonomisi oluşması bekleniyor. Kayak otelleri ve termal otellerde tam doluluk beklenirken, Antalya otellerinde yüzde 80 doluluk öngörülüyor. Tatil için alternatif bölgelerde 3 bin liraya da konaklama imkanı da var, 1 milyon 600 bin liraya da... Kayak tatili için en fazla tercih edilen bölgelerde konaklama ücretleri sömestir tarifesiyle belirlenirken, kayak merkezine görece uzak bölgelerde konaklama ücretleri daha makul seviyelerde seyretti.

19-23 tarihleri arasında en yüksek ve en düşük tatil faturası

OTELLER DOLDU

Uludağ'da 2 kişi 4 günlük tatilin faturası 6 bin 205 liradan başlarken, 135 bin liraya kadar çıktı. Erciyes'te ise 5 bin 400 liradan başlayan fiyatlar 175 bin liraya kadar ulaştı. Palandöken'de ise en düşük konaklama ücreti 6 bin 262 lira olarak görülürken, en yüksek ücret 214 bin 200 lira olarak belirlendi. Kartalkaya'da 4 günlük en düşük ücret 7 bin 74 lira, en yüksek ücret ise 1 milyon 330 bin lira oldu. Termal otellerde ise en fazla rağbet gören iller Bursa, Yalova, Kütahya ve Balıkesir olurken, tatilin gelmesine birkaç hafta kala termal oteller yüzde 100 doldu. Bursa'da 6 bin 400 liraya 2 kişi 4 gece konaklamak mümkünken, fiyatlar 128 bin liraya kadar çıktı. Yalova'da ise ücretler 4 bin 868 lira ile 68 bin lira arasında seyretti. Kütahya'da 12 bin lira ile 48 bin 400 lira arasında fiyatlar bulunurken, Balıkesir'de fatura 14 bin 400 lira ile 59 bin 136 lira arasında değişti.

100 MİLYAR TL'LİK EKONOMİ

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt genelinde artan kar yağışının kayak merkezlerine yönelik turizm talebini olumlu etkilediğini belirterek, okulların yarıyıl tatil döneminde ülke genelinde 2.5 milyon kişilik seyahat hareketliliği öngördüklerini açıkladı. Bağlıkaya, "Bu seyahatlerin 500 bin kişilik bölümünün yurt dışında, 2 milyon kişilik kısmının da yurt içinde gerçekleşmesini, bunun sonucunda 100 milyar liralık ekonomik hacim oluşmasını bekliyoruz" dedi.

Haber: Ezgi Acer