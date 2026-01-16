Türkiye Varlık Fonu'ndan altın hamlesi: Balıkesir’de 2,5 milyar dolarlık rezerv üretime giriyor

Dünyada ve Türkiye'de altına ilgi hem ülkeler hem fert bazında artarken; Türkiye Varlık Fonu (TVF) da altın üretimine gözünü dikti. Balıkesir İvrindi'de 2.5 milyar dolar değerinde altın rezervinin belirlendiği, ekonomiye kazandırmak için üretim aşamasına gelindiği açıklandı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Türkiye Varlık Fonu yıllık faaliyet raporu görüşüldü. TVF Genel Müdürü Salim Arda Ermut, Varlık Fonu bünyesinde Türk Altın başta olmak üzere iki maden şirketi bulunduğunu belirtti. Yeraltı madenlerini "stratejik" yatırım olarak gördüklerini dile getiren Ermut, "Türkiye maden projeleri arasında öne çıkan yatırımlarımızdan başlıcası, Balıkesir İvrindi Güneş Altın Madeni Projesi'dir. Proje kapsamında 2.5 milyar dolar değerinde altın rezervi belirlendi. Söz konusu kaynağın en kısa sürede ve en etkin biçimde ekonomiye kazandırılması amacıyla, Türkiye Maden tarafından fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup proje; üretim ve işletmeciliğe geçiş aşamasına ulaştı" dedi. Ermut, Niğde bölgesinde altın potansiyeli taşıyan sahalarda da sondaj çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

1.5 MİLYAR DOLARLIK BAKIR

Yine Kastamonu Taşköprü Bakır Madeni Projesi kapsamında arama faaliyeti yürütüldüğünü belirten Ermut, "Kayda değer miktarda bakır, altın ve çinko kaynağı tespit edildi. Söz konusu kaynağın ekonomik büyüklüğü yaklaşık 1.5 milyar dolar seviyesinde değerlendirilmekte" diye konuştu.

Haber: Önder Yılmaz