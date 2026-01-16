Evde bakım ve SED’de müjde: Zamlı ödemeler başladı!

Sosyal desteklerde zamlı tutarlar belli olurken, Ocak ödemeleri de birbiri ardına yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı ile Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin hesaplara yatırıldığını söyledi. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 5.9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını söyleyen Göktaş, "517 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi. 11 bin 702 lira olan Evde Bakım Yardımı'nın memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle 13 bin 878 liraya yükseldiğini belirten Göktaş, artışlı ödemelerin Şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Ocak ayına ilişkin 1 milyar 767 milyon lira tutarındaki SED ödemesinin de hesaplara yatırıldığını söyleyen Göktaş, memur maaş katsayısındaki artışla ortalama 9 bin 723 liraya yükselen ödemelerde, Ocak ayına ilişkin farkın Şubat'ta hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını kaydetti.



AİLELERE KÖMÜRYARDIMI

İhtiyaç sahibi hanelere bu yıl da ısınma amaçlı kömür yardımı gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.