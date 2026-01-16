Artış komisyondan geçti! Emekliye en az 20 bin TL verilecek

En düşük emekli aylığı ödemesinin 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bütçeye 110.2 milyar lira etki yapacak. Asgari ücret desteğinin bin 270 liraya çıkarılmasının maliyeti ise 76.37 milyar lira olacak.

4.9 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, dün, en düşük emekli aylığı ödemesinin artırılmasını da içeren torba teklif görüşüldü. 2019 yılında ilk kez uygulanan en düşük emekli aylığında alt sınır bin lira olarak belirlenmişti. En düşük emekli aylığı; Nisan 2020'de bin 500, Ocak 2022'de 2 bin 500, Temmuz 2022'de 3 bin 500, Ocak 2023'te 5 bin 500, Nisan 2023'te 7 bin 500, Ocak 2024'te 10 bin, Temmuz 2024'te 12 bin 500, Ocak 2025'te 14 bin 469, Temmuz 2025'te ise 16 bin 881 liraya yükseltilmişti. Komisyonda kabul edilen yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olan en düşük aylık ödeme tutarı, 20 bin liraya yükseltildi. Mevcut durumda en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Kabul edilen düzenlemeyle 2016'da başlamış olan ve 2025'te bin lira olarak uygulanan sigortalı başına asgari ücret desteği de bin 270 liraya yükseltildi. 2025'in ilk 10 ayında asgari ücret desteğinden aylık ortalama 1 milyon 456 bin 360 iş yeri yararlanırken, toplam 52 milyar lira destek sağlandı. Uygulamanın hayata geçirildiği 2016 yılından günümüze kadar ise toplam 187 milyar 68 milyon lira destek harcaması gerçekleştirildi.



TÜRK-İŞ'TENPARTİLERE MEKTUP

Türk-İşYönetim Kurulu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere mektup gönderdi. En düşük emekli aylığının artırılması gerektiği belirtilen mektupta, "Diğer emekli gruplarının aylıkları da aynı ölçüde artırılmalıdır" denildi. Mektupta, emekli aylıklarına yönelik yapılacak tüm düzenlemelerde prim ödeme gün sayısı ve prim kazancı ile bağlanan emekli aylığı arasındaki ilişkinin korunmasının temel ilke olarak benimsenmesi gerektiğinin altı çizildi.