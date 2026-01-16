Altınlar geçersiz sayılacak yalanı patladı! Bakanlık KMTS gerçeğini açıkladı: "Hukuki süreç başlatılacak"
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) hakkında bazı medya organlarında yer alan “altına el konulacak”, “altın geçersiz sayılacak” iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada bu iddiaları ortaya atanlar hakkında hukuki süreç başlatılacağını ifade edildi. Bakanlık, sistemin “açık bir varlık takibi” olduğu ve vatandaşların yastık altı altın birikimlerinin hedef alındığı yönündeki haberlerin asılsız ve manipülatif olduğunu vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) hakkında bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, sistemin"açık bir varlık takibi"olduğu ve vatandaşların yastık altı altın birikimlerinin hedef alındığı yönündeki haberlerin asılsız ve manipülatif olduğunu vurguladı.
Açıklamada, son dönemde kamuoyunda bilinçli şekilde kafa karışıklığı yaratılmaya ve panik havası oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, belgesiz altının değersizleştirileceği ya da vatandaşların altınlarını bozduramayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
SİSTEM YALNIZCA ÜRETİM AŞAMASINI KAPSIYOR
Bakanlık, KMTS'nin yalnızca üretim aşamasında güvenli ve standart bir izleme sistemi olduğunu vurguladı. Sistemin, vatandaşların altını kimden aldığına, kime sattığına ya da bireysel birikimlerine yönelik herhangi bir izleme veya kayıt içermediği açıkça belirtildi.
KMTS kapsamında, rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler, güvenlik unsurları içeren ambalajlarla standart hale getirilecek. Her ürün, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod ile kayıt altına alınarak izlenecek. Bu sayede sahte ya da düşük ayarlı altın üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor.
ALTINA EL KONULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
Açıklamada, vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği ya da altınla ilgili mülkiyet haklarının kısıtlanacağı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Altın bozdurma işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmaya devam edeceği, tasarrufların el değiştirmesine yönelik herhangi bir yasal engelin bulunmadığı ifade edildi.
30 BİN TL SINIRI ALTINA ÖZGÜ DEĞİL
30 bin TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasına ilişkin uygulamanın yalnızca altın alım satımına özgü olmadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun Vergi Usul Kanunu kapsamında tüm emtiaları kapsayan genel bir düzenleme olduğu hatırlatıldı.
Bakanlık, gram ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı geliştirilen bu sistemin, tüketiciyi ve kuyumcuları korumayı amaçladığını belirterek, "altına el konulacak", "altın geçersiz sayılacak"şeklindeki haberlerin kasıtlı olarak bağlamından koparıldığını ifade etti.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK
Açıklamanın sonunda, finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik kara propaganda niteliği taşıyan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. Bakanlık, vatandaşların ve kuyumcuların hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında hukuki hakların sonuna kadar kullanılacağını duyurdu.
Bakanlık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Bazı medya organlarında, Darphane tarafından hayata geçirilecek olan Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS)'nin açık bir varlık takibi olduğu, yastık altı birikimi bulunan milyonlarca vatandaşı hedef aldığı ve belgesi olmayan altının yalnızca "sarı bir metal" olarak değerlendirileceği yönünde, son zamanlarda bilinçli bir şekilde vatandaşlarımızın kafasını karıştırmaya ve panik havası oluşturmaya yönelik manipülasyon niteliğinde asılsız haberlerin devam ettiği gözlemlenmiş, bu nedenle aşağıdaki açıklamanın yapılması Bakanlığımızca zaruri görülmüştür.
Bilindiği üzere piyasada sahte veya düşük ayarlı gram altın üretimi yapılabilmekte ve vatandaşlarımız bu durumdan mağdur olabilmektedir. KMTS'nin yürürlüğe girmesiyle, rafineriler tarafından üretilecek 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler ambalajlanarak standart hâle getirilecek; uygulanacak güvenlik unsurları sayesinde vatandaşlarımızın güvenli ve doğrulanabilir altına erişimi sağlanacaktır.
KMTS; rafineriler tarafından üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenler ile basılı kıymetli madenlerin üreticisi, üretim tarihi ve yeri, ağırlığı, saflık ayarı, seri numarası ve benzeri bilgilerinin, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod aracılığıyla her bir ürünün ambalajına işlendiği ve aynı kod üzerinden Darphane tarafından kayıt altına alınarak izlendiği bir sistemdir.
Bu sistem kapsamında yalnızca üretim aşaması güvenli bir şekilde takip edilmekte olup, KMTS dâhilinde üretilen altının kim tarafından alındığına veya satıldığına ilişkin herhangi bir izleme ya da kayıt söz konusu değildir. KMTS'nin varlık takibi olarak değerlendirilmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirmeden ibarettir.
Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği veya bu altınla herhangi bir mülk edinemeyeceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Altın bozdurma işlemleri kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmakta olup, tasarrufların el değiştirmesine yönelik işlemlerin önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır.
30.000 TL ve üzerindeki işlemlerin bankacılık ve finansal kurumlar aracılığıyla yapılması uygulaması, yalnızca altın alım satımına özgü olmayıp, tüm emtiaların alım satımını kapsayan Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde uygulanmaktadır.
Bu çerçevede; gram altın ve çeyrek altınlarda gramaj ve ayar sahteciliğine karşı, tüketiciyi ve kuyumcuları korumaya yönelik olarak kurgulanan sistemlerin; vatandaşların birikimlerini bozduramayacağı, altına el konulacağı veya altının geçersiz sayılacağı şeklinde gerçek dışı haberlerin dolaşıma sokulduğu gözlemlenmiştir.
Bağlamından koparılarak sunulan ve finansal piyasalara olan güveni sarsmaya yönelik belli hesaplar üzerinden yapılan, kara propaganda niteliği taşıyan bu tür haberlere itibar edilmemesi önemle duyurulur. Vatandaşlarımızın ve kuyumcularımızın hukuki haklarını koruyan bu düzenlemeye ilişkin yanıltıcı paylaşımlar hakkında Bakanlığımız hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaktır.