Altınlar geçersiz sayılacak yalanı patladı! Bakanlık KMTS gerçeğini açıkladı: "Hukuki süreç başlatılacak"

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Darphane tarafından hayata geçirilecek Kıymetli Maden Takip Sistemi (KMTS) hakkında bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlık, sistemin"açık bir varlık takibi"olduğu ve vatandaşların yastık altı altın birikimlerinin hedef alındığı yönündeki haberlerin asılsız ve manipülatif olduğunu vurguladı. Açıklamada, son dönemde kamuoyunda bilinçli şekilde kafa karışıklığı yaratılmaya ve panik havası oluşturulmaya çalışıldığı belirtilerek, belgesiz altının değersizleştirileceği ya da vatandaşların altınlarını bozduramayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (AA) SİSTEM YALNIZCA ÜRETİM AŞAMASINI KAPSIYOR Bakanlık, KMTS'nin yalnızca üretim aşamasında güvenli ve standart bir izleme sistemi olduğunu vurguladı. Sistemin, vatandaşların altını kimden aldığına, kime sattığına ya da bireysel birikimlerine yönelik herhangi bir izleme veya kayıt içermediği açıkça belirtildi. KMTS kapsamında, rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzerindeki kıymetli madenler, güvenlik unsurları içeren ambalajlarla standart hale getirilecek. Her ürün, Darphane tarafından tedarik edilen özel etiket üzerindeki benzersiz bir kod ile kayıt altına alınarak izlenecek. Bu sayede sahte ya da düşük ayarlı altın üretiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. ALTINA EL KONULMASI SÖZ KONUSU DEĞİL Açıklamada, vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dâhil edemeyeceği ya da altınla ilgili mülkiyet haklarının kısıtlanacağı yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu vurgulandı. Altın bozdurma işlemlerinin kuyumcular, bankalar ve yetkili finans kuruluşları aracılığıyla yapılmaya devam edeceği, tasarrufların el değiştirmesine yönelik herhangi bir yasal engelin bulunmadığı ifade edildi.