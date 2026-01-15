TBMM Komisyonu'nda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu!
Son dakika ekonomi haberleri... Emeklinin beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi düzenlemesini içeren madde TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. SSK emeklileri maaşlarını 17 Ocak itibariyle almaya başlayacak.
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi düzenlemesini içeren madde TBMM Komisyonu'nda kabul edildi.
TABAN MAAŞ UYGULAMASI NASIL YAPILACAK?
Düzenlemeye göre kök maaşa yüzde 12,19 zam eklenecek, ardından yüzde 4 oranında ek ödeme hesaplanacak.
Ortaya çıkan toplam 20 bin TL'nin altında kalırsa, fark Hazine tarafından tamamlanacak.
ÖRNEK HESAPLAMA:
Kök maaş:15.000 TL
Ocak zamlı maaş:16.828 TL
Ek ödeme:674 TL
Toplam:17.502 TL
Hazine desteği:2.498 TL
Bankaya yatacak tutar: 20.000 TL
NE ZAMAN ÖDENECEK?
SSK emeklileri, dul ve yetimleri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri dul ve yetimleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler yüzde 12.19 zam ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıya birlikte 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılacak.