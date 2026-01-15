TBMM Komisyonu'nda kabul edildi: En düşük emekli maaşı 20 bin TL oldu!

Ortaya çıkan toplam 20 bin TL'nin altında kalırsa, fark Hazine tarafından tamamlanacak.

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye yükseltilmesi düzenlemesini içeren madde TBMM Komisyonu'nda kabul edildi.

NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, dul ve yetimleri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri dul ve yetimleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler yüzde 12.19 zam ve kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıya birlikte 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılacak.