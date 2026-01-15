İşverene ağır fatura! Maaşı geciktiren ve izni bölen yandı… Cezalar yüzde 25.49 zamlandı

İş Kanunu kapsamındaki idari para cezaları yeniden değerleme oranı olan yüzde 25.49 artırıldı. İşçinin ücretinin süresi içinde kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde işçi başına ödeme yapılıncaya kadar her ay için verilen idari para cezası 2 bin 179 liradan 2 bin 734 liraya çıktı. İşçinin ücretini ve diğer her türlü alacaklarını banka hesabına yatırmayan işverenler de yine işçi başına her ay 2 bin 734 lira cezayla karşılaşacak. Kanuna aykırı olarak işçiye ücret kesme cezası veren veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmeyen işverene 9 bin 944 lira para cezası uygulanacak. İşçiye fazla çalışmalara ilişkin ücretini ödemeyen, fazla çalışma ücreti yerine hak ettiği serbest zamanı 6 ay içinde kullandırmayan işverene bu durumdaki her işçi için 4 bin 815 lira ceza verilecek. İşverenin çalışanın yıllık iznini yasaya aykırı şekilde bölmesinin cezası da 4 bin 815 lira olacak. Ara dinlenmesi yaptırmayan işverenlere de her bir fiil için 26 bin 620 lira para cezası uygulanacak.

İŞTE YENİ CEZALAR

Maaşı geç veya eksik ödemek: İşçi başına aylık 2 bin 734 TL

Fazla mesai ücreti ödememek: İşçi başına aylık 4 bin 815 TL

Kanuna aykırı ücret kesme cezası vermek: 9 bin 944 TL

Ara dinlenme izni vermemek: Fiil başına 26 bin 620 TL

Engelli çalıştırmamak: Fiil başına 37 bin 749 TL