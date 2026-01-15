PODCAST CANLI YAYIN

Dolar ve Euro yükselişe geçti! 15 Ocak 2026 güncel döviz fiyatları

İstanbul serbest piyasada Dolar güne 43,1910 liradan, Euro ise 50,4020 liradan başladı. ABD’de göreve başlayacak yeni yönetimin politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm hakim.

Giriş Tarihi:
Döviz piyasalarında dolar, avro ve sterlin kurları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik düşüşle 9.700,99 puan seviyesine indi.

İSTANBUL SERBEST PİYASA AÇILIŞ FİYATLARI

Dolar güne 43,1910 liradan başladı.

Avro açılışta 50,4020 lira seviyesinde işlem gördü.

ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI

Dolar alış: 43,1890 TL

Dolar satış: 43,1910 TL

Avro alış: 50,4000 TL

Avro satış: 50,4020 TL

Euro güne 50,4020 liradan başladı.

DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI

Dolar satış: 43,1840 TL

Avro satış: 50,3420 TL

GENEL GÖRÜNÜM

Dolar 43,19 seviyelerinde dengelendi.

Avro 50,40 bandında işlem görüyor.


