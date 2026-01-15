Dolar ve Euro yükselişe geçti! 15 Ocak 2026 güncel döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada Dolar güne 43,1910 liradan, Euro ise 50,4020 liradan başladı. ABD’de göreve başlayacak yeni yönetimin politikalarına ilişkin belirsizlikler sürerken, açıklanacak enflasyon verisi öncesinde küresel piyasalarda dalgalı bir görünüm hakim.
Giriş Tarihi:
Döviz piyasalarında dolar, avro ve sterlin kurları yatırımcılar tarafından yakından izlenirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,15'lik düşüşle 9.700,99 puan seviyesine indi.
İSTANBUL SERBEST PİYASA AÇILIŞ FİYATLARI
Dolar güne 43,1910 liradan başladı.
Avro açılışta 50,4020 lira seviyesinde işlem gördü.
ALIŞ - SATIŞ FİYATLARI
Dolar alış: 43,1890 TL
Dolar satış: 43,1910 TL
Avro alış: 50,4000 TL
Avro satış: 50,4020 TL
DÜNKÜ KAPANIŞ FİYATLARI
Dolar satış: 43,1840 TL
Avro satış: 50,3420 TL
GENEL GÖRÜNÜM
Dolar 43,19 seviyelerinde dengelendi.
Avro 50,40 bandında işlem görüyor.