Aidat fırsatçıları tavanı deldi! Yasa Meclis'teyken fiyatları uçurdular

Site ve apartman aidatlarında yüksek artışı frenlemek için düğmeye basıldı. Hazırlanan yasa teklifi Meclis'e sunuldu. Ancak bazı site yönetimleri, düzenleme yasalaşmadan harekete geçti. Zamla getirilecek yeniden değerleme sınırı olan yüzde 25.49'u aştı. Bazı site yönetimlerinin aidat bedellerine yüzde 35-55 bandında zam yaptığı iddia edildi. Uzmanlar ise tüketicilere yol gösterdi.

TÜKETİCİ NE YAPACAK?

Aidatların, kat malikleri genel kurulunda çoğunluğun oyuyla belirlendiğini dile getiren Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Yönetim bütçe hazırlar, bütçeyi genel kurula sunar. Bütçe genel kurulda onaylanırsa kat malikleri o bütçeye uygun zammı da onaylamış olur" dedi. Aydın Ağaoğlu, aidat miktarından memnun olmayan kat maliklerinin ne yapması gerektiğini şu sözlerle anlattı: "Genel kurul toplantısına katılıp bütçeyi kontrol etmelerinde ve zamların neye göre belirlendiğine bakarak varsa itirazlarını tutanağa geçirtmelerinde yarar var. Tutanağa geçirdikten sonra 1 ay içinde arzu ederlerse dava açılıp gereksiz gördükleri harcamaları işaret ederek aidat tutarından ve gider listesinden bu kalemlerin çıkarılmasını isteyebilirler. Mahkeme site giderlerini denetleyerek bir karara varır."

ÇÖZÜM YOLU VAR

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz da "Kat maliklerinin zam oranının öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Sulh hukuk mahkemeleri, bu davalarda söz konusu harcamaların usulsüz ya da lüks olup olmadığına bakar ve buna göre karar verir" şeklinde konuştu. Meclis'teki yeni düzenlemenin detaylarını anlatan Kiraz, şunları söyledi: "Yönetici genel kurul toplamadan bir aidat artışı yapıyor. Yönetimin işletme projesi yapma hakkı var. Yeni kanun en fazla 3 ay süreyle geçici işletme projesi yapma hakkı veriyor site yönetimine. Bu kapsamda yeni düzenlemeyle yönetimin yapacağı artış, bir önceki fiyat baz alınarak yeniden değerleme oranına göre belirlenecek. Yani yöneticilerin belirlediği aidatlara üst sınır gelecek. Kalıcı olan işletme projesinde ya da kat malikleri genel kurulunda ise bir üst sınır yok."

FİRMA OYUNU

Aydın Ağaoğlu, birçok büyük inşaat firmasının kendilerine bağlı bir şirketi yönetici olarak atadığını söyledi. Buna engel olunması gerektiğinin altını çizen Ağaoğlu, "5 yıl içinde ortaya çıkacak eksikleri kendileri karşılamaları gerekirken, bu yolla masrafı kat maliklerine yansıtıyorlar" dedi.

Haber: Ezgi Acer