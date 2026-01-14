Pegasus’tan gençlere Balkan fırsatı! Kampanyalı biletler 5 Euro'dan başlıyor

Kampanya kapsamında bilet alımlarının 14-15 Ocak 2026 tarihlerinde yapılması gerekiyor. Bu biletlerle 1 Şubat-28 Mart 2026 döneminde seyahat edilebilecek. Fırsat yalnızca Pegasus BolBol üyelerine özel olarak sunuluyor.

Pegasus'un kampanyası, sınırlı sayıda Balkan destinasyonunu kapsıyor. Vize kolaylıkları (ülkelere göre farklılık gösterebilir) ve kültürel yakınlığıyla öne çıkan Balkanlar, Türk seyahatseverlerin en çok tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Kampanya dahilinde, müsaitlik durumuna bağlı olarak aşağıdaki rotalar öne çıkıyor:

KAMPANYADAN YARARLANMAK İÇİN NE YAPMALISINIZ?

İndirimli biletleri satın almak için birkaç basit adımı takip etmeniz yeterli:

➡Kampanya yalnızca Pegasus BolBol üyeleri için geçerli. Üyeliğiniz yoksa ücretsiz olarak kısa sürede oluşturabilirsiniz.

➡Bilet aramasına başlamadan önce Pegasus'un resmî internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden hesabınıza giriş yapın.

➡1 Şubat - 28 Mart 2026 tarihleri arasında uygun bir uçuş seçin.

Kampanya şartlarına uyan bir seferde, ödeme ekranında "Kampanyalar" bölümünden ilgili indirimi işaretleyerek avantajlı fiyatı görüntüleyin.

PEGASUS KAMPANYASI NE KADAR SÜRECEK?

Pegasus'un bu özel bilet kampanyası, özellikle döviz kurlarının yükseldiği bir dönemde sunduğu 5 eurodan başlayan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Şubat ayı tatili ya da mart ayında kısa bir Balkan kaçamağı planlayanlar için önemli bir fırsat sunan kampanya, yalnızca iki gün boyunca geçerli olacak. Uygun fiyatlı bir yurt dışı seyahati düşünenlerin bu kısa satış süresini kaçırmaması öneriliyor.