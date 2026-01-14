Riskli yapılarda ‘yarısı bizden’ dopingi

Yarısı Bizden ile İstanbul'da riskli yapıların dönüşümü devam ediyor. Bina bazlı dönüşümlerde bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. İş yerleri için de 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi, 125 bin lira taşınma yardımı sağlanıyor. Alan bazlı dönüşümlerde ise inşaatları TOKİ veya Emlak Konut üstlenirken, 875 bin lira hibe bina maliyetinden düşürülerek kalan tutar taksitlere bölünüyor. Maltepe'de kampanyadan faydalanan hak sahipleri 11 konut ve 3 iş yerinin yer aldığı yeni binalarına yerleşti. Bakan Murat Kurum, "İstanbul'da riskli yapıları dönüştürmeye devam ederken, Maltepe de 'Yarısı Bizden' dedi. Hak sahipleri evlerine ve iş yerlerine kavuştu" dedi.

