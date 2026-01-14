Dolandırıcılara geçit yok! Elden para ödeme devri bitiyor

Sistem, Ticaret Bakanlığı tarafından dolandırıcılık ve kayıtdışılığın önlenmesi amacıyla oluşturuldu.

Taşınmaz satışlarında ödeme çoğu zaman taraflar arasında doğrudan gerçekleştiriliyor. Bu durum kayıt dışı işlemlere, alıcı ve satıcı açısından dolandırıcılık ve sahtecilik olaylarına yol açabiliyor. Söz konusu uygulama, tarafların yüksek miktarlarda nakit taşımasına neden oluyor ve hırsızlık gibi riskleri de ortaya çıkarabiliyor. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıların dolandırıcılık, hırsızlık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıtdışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla ikinci el araç satışlarında uygulanan Güvenli Ödeme Sistemi'ni taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.

TASLAK HAZIRLANDI

Buna göre, 1 Mayıs'tan itibaren taşınmaz satışlarında ödemenin nakit, havale veya elektronik fon transferiyle yapılması halinde, bedelin taşınmaz mülkiyetiyle eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan sistem üzerinden gerçekleştirilmesi gerekecek. Söz konusu taslak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşüne açıldı.

Tüketicileri dolandırıcılık riskine karşı korumak için geliştirilen Güvenli Ödeme Sistemi'nde yeni perde açılıyor. Araçtan sonra konutta da 1 Mayıs'tan itibaren zorunlu olması planlanıyor...