Yerli yatırımcı borsada atağa kalktı! Hisse senedi varlıkları 4,7 trilyon lirayı aştı

Yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 32.1 artarak 4 trilyon 762 milyar liraya yükseldi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin, Merkez Bankası ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kaynaklarından derleyerek hazırladığı 2025 yılı "Finansal Piyasa Özet Verileri"ne göre; 2024'te 2 trilyon 106 milyar lira olan yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları da yüzde 28.6 artarak 2025'te 2 trilyon 710 milyar liraya ulaştı. 2025 sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam 7 trilyon 471 milyar lira olan pay senedi portföy değerinin, yüzde 36.3'ünün yabancı, yüzde 63.7'sinin ise yerli yatırımcılara ait bulunduğu hesaplandı. Yerli yatırımcıların toplam finansal varlıkları, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 artarak 44 trilyon 215 milyar liraya çıktı.

HAFTA REKORLA BAŞLADI

Borsa yeni haftaya rekorla başladı. Cuma gününü 12.200,95 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, dün açılışta 12.267,98 puana çıkarak rekor seviyeden başladı. Yükselişini sürdüren endeks, gün içinde tarihi zirvesini 12.378,76 puana taşıdı. Endeks günü ise yüzde 0.44 artışla 12.254,83 puanla rekorla tamamladı.