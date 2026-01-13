Vatandaşlık maaşı için tarih netleşiyor! Gelir tamamlayıcı destek Haziran’da başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile başlatılan ve kamuoyunda "vatandaşlık maaşı" olarak bilinen "gelir tamamlayıcı aile destek sistemi"nin kapsamı ve takvimi netleşmeye başladı. Uygulama için Haziran ayında düğmeye basılması hedefleniyor.

YENİ BİR SİSTEM

Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye bakanlıkları başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları yeni sistemin çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında da ele alınıyor. Yeni sistemde sosyal yardımlar ele alınıp yeni bir model ortaya çıkartılacak. Mevcut sosyal yardımların yanı sıra yoksul ailelere gelir desteği sağlanacak. "Vatandaşlık maaşı" olarak bilenen uygulamanın Haziran ayında pilot illerde başlaması planlanıyor. Daha sonra da Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

MECLİS'E TAŞINACAK

Düzenlemeye ilişkin yasa teklifinin önümüzdeki aylarda Meclis'e sunulması bekleniyor. Teklifte sisteme ilişkin detaylar netleşmiş olacak. Yeni sistemle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, yeni sistem için "Genel Sağlık Sigortası'nda nasıl tüm nüfusu bir sosyal güvence şemsiyesine aldıysak, burada da uzun süreli bakım sigortasıyla hem aileleri hem de yaşlı vatandaşlarımızı sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak zorundayız" demişti.



EMEKLİLER DE KAPSAMDA

Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları da yeni sistem içinde değerlendirilecek. Yaşlı vatandaşların gereksinimi neyse ona göre yardım yapılacak. EKK'da, en düşük emekli maaşı alanların durumunun da yeni sistem içinde değerlendirilmesi benimsendi. Bu durumdaki emeklilere ilişkin kalıcı nasıl bir yol izlenebileceğine bakılacak ve gelir desteği sağlanacak.

Haber: Zübeyda Yalçın