Marketlerin komisyon vurgunu! Üretici ve raf arasındaki fark yüzde 100'ü geçti

Market rafına girmek üretici için kabusa döndü. Bankaların tüketiciden aldığı çeşitli masraf ve komisyonlar gibi üreticiden farklı adlarla ücret isteyen marketler, şimdi de 'ürünleri raflara siz yerleştirin', 'stok takibini yapın', 'mağaza bazlı raf yönetimini üstlenin' demeye başladı. Üreticiler, marketlerin dayatmasının maliyetlerini ortalama yüzde 30 artırdığını söylüyor. Bu ek maliyetin fiyatlara yansıtılması durumunda tüketici ürünü daha pahalı almış olacak.

12 AYRI KOMİSYON İSTENİYOR Büyük zincir marketlere girebilmek için üretici 'hava parası' olarak alınan paranın dışında 12 ayrı maliyet kalemini üstlenmek zorunda. Bunlar arasında raf kirası, listeleme (insert) bedeli, teşhir bedeli, promosyona katılım bedeli, ciro primi, mağaza açılış katkı payı, raf personeli bedeli, aydınlatma, elektrik ve ısıtma giderleri, temizlik giderleri, stok yönetimi maliyeti, dağıtım maliyeti, zayi (bozulma, fire) bedeli bulunuyor. Üretici bu maliyetleri hesap ederek ürün fiyatı belirlemeye çalışıyor. Zincir marketler bu yolla operasyonel maliyetlerini aşağı çekiyor. Yükü doğrudan üreticinin sırtına bindiriyor.





FABRİKADA 195 TL RAFTA 450 TL



Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre, bir üretici fabrikasından çıkan 1 kilo ürünün 195 TL olduğunu, ürünün rafa konulması için istenen maliyetleri de bu rakamın içine eklediklerini ancak ürünün market rafına 450 TL etiket fiyatıyla konulduğunu söylüyor. Birçok üretici marketlerin dayatmaya başladığı raf yerleştirme ve stok yönetimi sistemine uyum sağlamak için mini lojistik şirketleri kurmaya ve dışarıdan raf yönetimi, sayım ve saha hizmetleri satın almaya başladı.

VADE 12 AYA ÇIKTI!



Maliyet yükü dışında marketler üreticiyi vade kıskacına da almış durumda. Zincir marketlerde geri ödeme vadeleri en iyi ihtimalle 60 günle başlıyor, bazı ürün ve anlaşmalarda bu süre 8 aya, hatta 12 aya kadar uzuyor. Üretici hammaddesini peşin alıp, personel maaşını her ay ödeyip, raf ve operasyon giderlerini üstlenirken sattığı ürünün parasını aylar sonra tahsil edebiliyor. Finansman yükü tamamen üreticinin üzerinde kalıyor.