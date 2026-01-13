idefix Premium üyeleri; alışverişten günlük yaşama uzanan avantajlarla daha kazançlı bir deneyim yaşarken, sunduğu ayrıcalıklarla hayatın keyfini çıkarıyor. "idefix Premium'la hayatı premium yaşa" söylemiyle duyurulan bu yeni sadakat programı, tüketicilerin hayatını kolaylaştıracak avantajlar sunuyor.

idefix Premium'a geçen kullanıcılar, ilk iki ay boyunca ayda sadece 1 TL ödeyerek tüm Premium ayrıcalıklarından faydalanabiliyor. Ücretsiz kargo ve 2 kat idealpuan kazanımının yanı sıra Premium üyeler; Tivibu GO ile film, dizi ve spor yayınlarını izleme keyfi yaşarken, Muud ile sınırsız müziğin tadını çıkarıyor, hediye kahve ayrıcalığına sahip oluyor. Ayrıca idefix Premium'lulara, elektronikten kozmetiğe, ev yaşamdan elektrikli ev aletlerine kadar birçok üründe geçerli toplam 25.000 TL kupon fırsatı sunuluyor.

idefix Premium, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu avantajları tek bir üyelikte buluşturarak alışveriş deneyimini zenginleştiriyor. "hayatı Premium yaşa" yaklaşımıyla konumlanan idefix Premium, idefix kullanıcılarını bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmaya davet ediyor.