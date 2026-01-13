Genç istihdamına dev destek! KOBİ’lere 3,7 milyar liralık kefaletli kredi geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Halk Bankası, genç istihdamını desteklemek amacıyla iş birliğine gidiyor. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olanların kurduğu ve mezunları istihdam eden KOBİ'lere kullandırılacak kredilere yönelik kefalet mekanizması oluşturulacak. Krediye erişime destek olmak için KGF tarafından yaklaşık 3 milyar 750 milyon lira bütçe ayrılacak.

Haber: Burcu Şen