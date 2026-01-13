Emekliye ikinci artış geliyor! Zam tamam sıra ikramiyede

Asgari ücret ve emekli zamlarının netleşmesinin ardından gözler, bayram ikramiyesine çevrildi. Kulislerde emeklilerin bayram ikramiyesinin bin veya bin 500 lira artışla 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında olabileceği konuşuluyor. Ancak 5 bin lira formülünün ağırlık kazandığı ifade ediliyor. 2026 yılına girerken, önce maaş zamları netlik kazandı. SSK ve Bağ-Kur'lulara yüzde 12.19 zam yapılırken, memur ve memur emeklilerine yüzde 18.6 artış yansıtıldı. Merakla beklenen en düşük emekli maaşına ise hükümet tarafından yüzde 18.48 zam yapıldı. Böylece 20 bin lira olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi, bu perşembe günü TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılacak.

2 FORMÜL GÜNDEMDE

Ramazan ayı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. Emekliler, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenecek ikramiyelere önemli oranda artış yapılmasını bekliyor. Kulislerde de artışın, en düşük emekli maaşına yapılan zammın altına düşmeyeceği konuşuluyor. Buna göre; yüzde 18.48 artış yapılması halinde 4 bin lira olan bayram ikramiyesi 4 bin 740 liraya çıkacak. Memur emeklilerine yapılan yüzde 18.6'lık artışın dikkate alınması halinde ise bu rakam 4 bin 744 lira olacak. Kulislerde ikramiye konusunda iki rakam üzerinde duruluyor. Alınan bilgilere göre; ikramiyelerin 5 bin ile 5 bin 500 lira arasına çıkabileceği yönünde iki rakam gündemde. Ancak 5 bin lira formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Ekonomi yönetimi bayram ikramiyelerinin bütçe üzerindeki yüküne ilişkin etki analizi hazırlıyor. Etki analizinde ortaya çıkacak mali yük senaryolarına göre hükümet ikramiyedeki artışa karar verecek. Böylece bu yıl emeklilerin cebine iki bayram öncesinde toplam 10 bin-11 bin lira ikramiye girecek.



ÖDEME TAKVİMİ NASIL OLACAK?

Bu yıl Ramazan ayı 19 Şubat'ta, Ramazan Bayramı ise 20 Mart Cuma günü başlayacak. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılması bekleniyor. Normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan Bağ-Kur'lular 9 Mart Pazartesi ikramiyelerini alacak. Emekli Sandığı emeklileri 10 Mart Salı günü alırken, SSK emeklileri ise üç gruba bölünecek. Bu çerçevede normal emekli aylığı ödeme günü 17, 18 ve 19 olan SSK'lılar 11 Mart Çarşamba, 20, 21 ve 22 olan SSK'lılar 12 Mart Perşembe, 23, 24, 25 ve 26 olanlar ise 13 Mart Cuma günü ikramiyelerini alabilecek. 26 Mayıs Salı yarım gün arefe ile başlayan Kurban Bayramı ise 27-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bayram ikramiyelerinin de 18-23 Mayıs arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.

Haber: Önder Yılmaz