DASK’ta yeni dönem! Zorunlu deprem sigortasında teminat 2 milyon lirayı aştı

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) tarifesinde yeni bir dönem başlıyor. Türkiye genelindeki milyonlarca konut sahibini yakından ilgilendiren DASK tarifeleri güncellendi. Yeni dönemle birlikte bir mesken için verilebilecek en yüksek teminat tutarı 1 milyon 704 bin 162 liradan 2 milyon 95 bin 462 liraya çıkarılarak konut sahiplerine sağlanan finansal güvence artırıldı.

Fotoğraf, (takvim.com.tr)

PRİM DE DEĞİŞTİ

Düzenleme kapsamında metrekare birim maliyetleri ve risk gruplarına bağlı asgari prim tutarları, güncel ekonomik veriler ve inşaat maliyetleri doğrultusunda yeniden belirlendi. Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli, betonarme konutlar için 9 bin 884 liraya, diğer konutlar için 6 bin 590 liraya çıkarıldı. Yapılan revizeyle birlikte asgari prim tutarlarında da artışa gidilerek, birinci gruptan yedinci gruba kadar olan asgari rakamlar risk gruplarına göre sırasıyla bin 951 TL, bin 737 TL, bin 474 TL, bin 384 TL, bin 38 TL, 740 TL ve 505 TL'den az olmayacak şekilde revize edildi.