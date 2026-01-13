Bakan Şimşek'ten ödemeler dengesi açıklaması: "Sürdürülebilir seviyelerde kalmasını bekliyoruz"

Ortak yüksek ve yüksek teknolojili ihracatın payı (Sosyal medya)

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABINDA İSE 2 MİLYAR 132 MİLYON DOLAR FAZLA OLUŞTU



Türkiye'nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Kasım 2025'te cari işlemler hesabında 3 milyar 996 milyon dolarlık açık, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise 2 milyar 132 milyon dolarlık fazla oluştu.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6 milyar 385 milyon dolar oldu. Yıllıklandırılmış verilere göre kasım ayında cari açık yaklaşık 23,2 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 68,4 milyar dolar açık verdi.

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,3 milyar dolar fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 17,8 milyar dolar ve 328 milyon dolar açık kaydetti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 3 milyar 926 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1 milyar 717 milyon dolar ve 3 milyar 108 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, kasımda doğrudan yatırımlar kaynaklı 343 milyon dolarlık giriş olurken, portföy yatırımlarında 1 milyar 24 milyon dolarlık net çıkış oldu.

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2025 yılı kasım ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 4,8 milyar dolar ve krediler 30,1 milyar dolar katkı verirken, net portföy yatırımları 3 milyar dolar, ticari krediler 1,4 milyar dolar ve net efektif ve mevduatlar 6,5 milyar dolar negatif yönlü etki etti.