Taban aylık maratonu başlıyor! En düşük emekli aylığı 20 bin TL olacak

En düşük emekli aylığını 16 bin 881 liradan Ocak 2026 itibarıyla 20 bin liraya yükseltecek düzenlemenin Meclis maratonu bu hafta başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bu hafta görüşülecek. Yeni yasanın etki analizi de yapıldı. 16 bin 881 lira olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayının 4 milyon 917 bin kişiye çıkması öngörülüyor. Düzenlemenin mali etkisinin, bu yılın ilk 6 ayında 66.3 milyar lira olması, ikinci 6 ayında ise alt sınır aylığının aynı kalacağı ve emekli aylıklarının ise OVP'de öngörülen oranlar doğrultusunda artacağı varsayımıyla 43.9 milyar lira olması, böylece mali etkinin toplam 110.2 milyar lira olması öngörülüyor.



76 MİLYARLIK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

İşverene sağlanan bin liralık asgari ücret desteğinin bin 270 liraya çıkarılmasına ilişkin etki analizi de yapıldı. Düzenlemenin maliyetinin aylık 6.36 milyar lira, buna göre yıllık maliyetinin de 76.37 milyar lira olacağı öngörüldü.