Sosyal konutta yeni kura heyecanı

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde ilk 2 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, dün Tunceli'de yapılan kura töreniyle birlikte 16 il için tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl ve Tunceli'de toplam 54 bin 307 sosyal konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. 12-18 Ocak haftasında toplam 21 bin 49 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. 17 Ocak Cumartesi günü Malatya'da gerçekleştirilecek kura törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılması bekleniyor. 12-18 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Kurum, "16 ilimiz tamam. Ev Sahibi Türkiye. Bu hafta 7 şehrimizde daha kura heyecanı yaşanacak. Yüzyılın Konut Projesi ile kuraları çektiğimiz illerde konutlarımızın yapımlarına hızla başlayacağız. 1.5 trilyon dolarlık bu projeyle, 300'e yakın sektörümüz canlanacak, istihdamımız artacak; ekonomimiz güçlenecek. 86 milyon vatandaşımız kazanacak" dedi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler