Konkordato suistimaline geçit yok! 10 denetim kuruluşunun izni iptal, 82 milyon ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Gözetim Kurumu (KGK), konkordato müessesini suistimal edecek şekilde rapor düzenleyen 10 denetim kuruluşu ve 13 sorumlu denetçinin faaliyet izni iptal edildi, ayrıca 14 denetim kuruluşuna 82.1 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Fotoğraf (AA) ÖN PROJE HAZIRLANIYOR Borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir şirket, gereken ödemeyi yapmak veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebiliyor. Konkordato talebinde bulunacak şirketler, borçlarını nasıl ödeyeceğine ilişkin bir ön proje hazırlıyor. Bu konkordato ön projesi, KGK tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre denetleniyor. Denetim sonucunda, sürece ilişkin bir "makul güvence raporu" hazırlaması ve konkordato talebinde bulunulurken ilgili mahkemeye sunulması gerekiyor. KGK de konkordato denetimlerine ilişkin inceleme işlemlerini yürütüyor. Yapılan incelemelerde, kuruma bildirilmeyen çok sayıda konkordato denetimi olduğu görüldü. 2021-2025 dönemi konkordato talebi sayısı 5 bin 293 olurken bunlardan sadece 2 bin 83'ünün kuruma bildirildiği tespit edildi. KGK'ye bildirilen denetimlerin yüzde 87'sinin sadece 16 denetim kuruluşu tarafından yapıldığı belirlendi. Bu da konkordato işlerinin belirli denetim kuruluşlarında yoğunlaştığını gösterdi.