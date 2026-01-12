Başkan Erdoğan gençler için düğmeye bastı! Staj ve iş fırsatı başladı

Çalışma Bakanlığı'nca hayata geçirilen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı, gençlere stajdan ilk işe girişe, mesleki eğitimden üniversite hayatına, özel sektörden sosyal uyum programlarına kadar geniş alanda destek sunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı program, "Staj Destek", "Geleceğim Meslekte", "NEET İşgücü Uyum", "İşe İlk Adım" ve "İŞKUR Gençlik" olmak üzere 5 ana programın çatısını oluşturuyor. Program ile gençlerin erken yaşta iş deneyimi kazanmaları, becerilerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve nitelikli istihdama yönelmeleri amaçlanıyor. 445.1 milyar lirayı aşan kaynağa sahip program ile yaklaşık 3 milyon gencin işgücü piyasasına kazandırılması hedefleniyor. İşte detayları...

Staj konusunda hangi adımlar atılacak ve imkanlar sağlanacak? Lise ve üniversite öğrencileri için staj olanakları tek çatı altında toplanıyor. İŞKUR'un yürüttüğü Staj Portalı ile Ulusal Staj Programı'nın entegre edilmesi sayesinde, öğrencilerin staja erişimi kolaylaşıyor, işverenlerin stajyer kontenjanları daha etkin biçimde takip ediliyor. Gelecek 3 yılda 800 bin öğrenciye staj imkanı sağlanması, staj dönemlerinde ücret ve sigorta primlerine yönelik desteklerle gençlerin iş hayatına daha güçlü başlangıç yapmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin işverenlerle buluşması için neler yapılacak? Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerine yönelik "Geleceğim Meslekte" Programı ile gençler henüz öğrenciyken, işverenlerle bir araya gelecek. Öğrenciler birebir kariyer danışmanlığıyla desteklenecek, işgücü ihtiyacının yoğun olduğu alanlara yönlendirilecek. Özel kariyer fuarları ve toplu iş görüşmeleri düzenlenerek gençlerin doğrudan işverenlerle temas kurması sağlanacak. Program kapsamında 3 yılda 750 bin gence kariyer desteği verilmesi amaçlanıyor.

Eğitimde ve istihdamda yer almayanlara neler sunulacak? Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan gençlere yönelik NEET İşgücü Uyum Programı ile 3 yılda 450 bin kişinin üretim sürecine kazandırılması hedefleniyor. Yarı zamanlı ve esnek bir çalışma modeli sunan program, gençlerin temel beceriler kazanmasını ve çalışma hayatına adım adım uyum sağlamasını amaçlıyor. Gençler, kamu kurumlarıyla iş birliği içinde sosyal hizmetler, bakım-onarım ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda uygulamalı görevler üstleniyor, günlük harçlık ve kısa vadeli sigorta ile destekleniyor.

MAAŞ DEVLETTEN

Gençlerin ilk işleriyle buluşması için nasıl bir destek sağlanacak? İlk kez iş hayatına atılacak 18-25 yaş arası gençler için "İşe İlk Adım" Programı kapsamında ücret ve sigorta primi desteği sağlanacak. Gençlerin ilk işe girişlerinde net asgari ücrete karşılık gelen ücret ve sigorta primleri, 6 aya kadar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. 3 yılda 750 bin gencin yararlanması planlanan program doğrultusunda 215.8 milyar liralık kaynakla özel sektörle güçlü bir iş birliği kurulacak.

Üniversitelilerin deneyim kazanması için ne yapılacak? İŞKUR Gençlik Programı ile 2028 sonuna kadar 1 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Öğrenciler, ders dışı zamanlarda haftada 1 ila 3 gün esnek çalışma modeliyle yaklaşık 30 farklı alanda deneyim kazanabilecek.