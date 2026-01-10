Kırsal kalkınmada dev hamle: Üreticiye % 70 hibe desteği

Kırsal kalkınma desteklerinde önemli bir adım atıldı. Yeni dönemde üreticiler, kırsalda alternatif gelir kaynaklarından yeni teknolojilere kadar desteklenecek. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi ve kırsalda alternatif gelir kaynaklarından yeni teknolojilere kadar üreticilerin etkinliğinin artırılmasına yönelik usul ve esaslar belli oldu.

YATIRIMLARA KATKI

Buna göre; tarımsal amaçlı örgütlere tarımda dijitalleşme, veri yönetimi, sensör ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı tarım uygulamalarına, yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri ve üretim izleme teknolojilerine, tarımda robotik, otomasyon ve görüntü işleme sistemlerinin kullanımına, ipek böceği yetiştiriciliğine ve tasarruflu sulama sistemlerine yönelik yatırımlara hibe desteği verilecek.



KADIN VE GENÇLERE ÖNCELİK

Üreticilere, kırsal kalkınma destekleri kapsamında hibeye esas proje tutarı üst limitinin yüzde 50 ile yüzde 70'ine kadar değişen oranlarda hibe desteği sağlanacak. Program kapsamında verilecek bütçenin en az yüzde 20'si, kadın ve genç girişimciler tarafından gerçekleştirilecek yatırımlarda kullanılacak. Birinci derece tarımsal amaçlı örgütler, kadınlar ve gençler tarafından gerçekleştirilen başvurular yapılacak desteklemeler için öncelikli olarak değerlendirilecek. Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kaynaklarından finansman sağlayan veya bağlantısı olan gerçek veya tüzel kişiler yararlanamayacak.