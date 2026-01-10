Enflasyonla mücadele için yapısal reformlar gündemde! "Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde"

İstanbul'da ekonomi basınıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hem 2025'i değerlendirdi hem de 2026 yılına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, 2025'te temel makroekonomik göstergelerde öngörü ve hedeflerin önemli oranda gerçekleştiğini belirterek, "OVP'nin temel hedeflerine, öngörülerine ulaştığımızı rahatlıkla ifade edebiliriz" dedi. 2025'te enflasyonda yüzde 30'un altını hedeflediklerini ancak Eylül'deki hareketlilik ile tarımda yaşanan don ve kuraklığın bunu engellediğini söyleyen Yılmaz, "Bir sebep de hizmet enflasyonundaki katılıklar. Ama bu ay beklentimiz yüzde 20'li rakamları, yüzde 30'un altını görmek şeklinde" ifadesini kullandı. Yılmaz, bu yıl enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesini beklediklerini aktararak, "Burada bir güncelleme ihtiyacı şu anda görmüyoruz. Ocak'ta ve izleyen aylardaki eğilimler gidişatı daha netleştirecektir" diye konuştu.

SAĞLAM DURUŞ SÜRECEK

2026'da sıkı para politikasına devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, "Orada sağlam duruş devam edecek. Enflasyonla mücadelemize finansal taraftan destek olmaya devam edeceğiz. Maliye politikası tarafından enflasyonla mücadeleye daha fazla destek öngörüyoruz. Bir taraftan da yapısal reform gündemimiz, dönüşümler, arz yönlü politikalarımız var. Bunlar da enflasyonla mücadelemizin parçası" dedi.

ES VERMEK YOK

Programda es verme diye bir şeyin söz konusu olmadığını ifade eden Yılmaz, "Bütün programlar dinamiktir, ihtiyaçlara göre ince ayarlar her zaman yapılabilir. Programımızı kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz" diye konuştu. Yılmaz, ince ayarların ancak "üretimi, yatırımı, ihracatı daha fazla destekleme, tüketimi bir miktar daha ılımlı hale getirme yönünde" olabileceğini ifade etti. Büyüme ile enflasyonu eş zamanlı politikalarla yönettiklerini anlatan Yılmaz, "2024 ve 2025'te hem büyüdük hem de enflasyonu ciddi anlamda düşürme imkanımız oldu. Aynı anlayışla devam edeceğiz" dedi. Bu yıla ilişkin küresel ekonomiye dair beklentilerden bahseden Cevdet Yılmaz, şunları söyledi: "3 faktör bize güç verecek küresel anlamda. Ticaret ortaklarımızın nispeten daha iyi büyümesi, küresel finansal koşulların nispeten iyileşmesi, emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi... Bu 3 küresel koşul büyümemizi ve enflasyonla mücadelemizi destekleyici mahiyette" ifadelerine yer verdi.

TL'DEN ÇIKIŞ BEKLEMİYORUZ

Enflasyon düşerken faizlerin de düşürülmesinin reel faizi etkileyecek bir husus olmadığını kaydeden Yılmaz, "Sağlıklı bir şekilde enflasyonun düştüğü bir ortamda faizler de düşüyorsa, bu TL'den çıkışı getirmez, böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz ve beklemiyoruz" dedi.

BEKLENTİLER KANALINA YOĞUNLAŞACAĞIZ

Enflasyondaki yıllık beklentilerin iyileşmesinin önemine işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönem özellikle beklentiler kanalıyla bir iyileşme sağlanması bu yıl yüzde 20'nin altına inme hedefimize destek olacaktır. Reel sektör piyasa katılımcılarına biraz yakınsarsa bu durum enflasyonla mücadelemize büyük güç verecektir. Daha güçlü iletişimle beklentileri iyileştirme yönünde çaba sarf edeceğiz" dedi.

TES'TE OLGUNLAŞMIŞ BİR ÇALIŞMA YOK

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranının yüzde 30'dan 20'ye çekilmesine değinen Yılmaz, bütçeyi bu indirimi göz önünde bulundurarak yaptıklarını, dolayısıyla bu konudaki rakamların çok değişmeyeceğini söyledi. Yılmaz, "Yüzde 20 de oldukça iyi bir teşvik" dedi. Yılmaz, tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) için şu aşamada olgunlaşmış bir çalışmanın bulunmadığını ifade etti.

DESTEK MEKANİZMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Krediye erişim konusuna değinen Cevdet Yılmaz, finans tarafında makro gidişatın iyi olduğunu kaydederek, "Genel gidişata ilave olarak 'selektif, seçici' dediğimiz mekanizmaları da imkanlarımız ölçüsünde kullanıyoruz. Emek yoğun sektörleri destekliyoruz. Dolayısıyla bu ikisini bir arada sürdürmeye devam edeceğiz. Hem genel finansal durumu iyileştirecek hem de belli alanlara daha yoğun bir şekilde, selektif bir şekilde destek veren mekanizmalarımızı güçlendireceğiz" dedi.

KİŞİ BAŞI GELİRDE ROTA 19 BİN DOLAR

Türkiye'nin geçen yılın 9 ayında yüzde 3.7 büyüdüğünü anımsatan Yılmaz, "Yıl genelinde yüzde 3.3 gibi bir tahminimiz var. Bu yıl büyüme biraz daha ivmelenecek diye bekliyoruz. Yüzde 3.8 bir reel büyüme beklentimiz var" diye konuştu. Türkiye'nin milli gelirinin 2025'te 1.5 trilyon doları aşmasını beklediklerini vurgulayan Yılmaz, "Kişi başına düşen gelirimiz de 17 bin doların üstünde. Tahminlerimizin gerçekleşmesi halinde 2026'da toplam milli gelirimizin 1.7 trilyon dolara yaklaşmasını, kişi başına gelirimizin 19 bin dolarlara yükselmesini bekliyoruz" dedi.

YATIRIMCI GÜVENİ ARTTI

Yılmaz, Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım tutarının 2025'in 10 ayında 11.6 milyar dolara yükseldiğini belirterek, "Dünyada küresel yatırımın daraldığı, çok artmadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti olarak yüzde 35 artırmışız. Kim ne derse desin, yatırımcı güveni, doğrudan sermaye akışı artmış durumda. Bunun da çok somut bir rakamsal göstergesi bu. Yıllıklandırılmış, 12 aylık verimiz ise 14.7 milyar dolar. Bunu daha da artırmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

VERGİ YAPILANDIRMASI GÜNDEMDE DEĞİL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yapılandırmaya ilişkin bir soru üzerine, "Bu konular gündemimizde yok. Düzenli ödeme alışkanlığının yerleşmesi gerekiyor. Bir firma zora düştüyse bununla ilgili gerek bankacılık sisteminde, gerek vergisel konularda, gerek prim konularında uzlaşma mekanizmaları, yeniden yapılandırma mekanizmaları var" şeklinde konuştu.