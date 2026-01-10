Bakan Şimşek'ten Reform Yılı değerlendirmesi: Sanayi üretiminde yıllık yüzde 2,4 artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi ve "Reform Yılı" olarak ilan edilen 2026'da kaynakların etkin kullanımını esas alan, istihdamı gözeten ve sanayide verimlilik, rekabetçilik ile sürdürülebilirlik odaklı dönüşümü hedefleyen politikaları hızlandıracaklarını bildirdi.