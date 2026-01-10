Akaryakıt fiyatları düşüyor! 10 Ocak 2026 Motorin litre fiyatına 93 kuruş indirim geldi
Motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim yapıldı ve bu düşüş pompa fiyatlarına yansıdı.
Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt piyasasında indirimleri beraberinde getiriyor. Motorine 93 kuruş indirim uygulanırken, yeni fiyatlar bugünden itibaren pompaya yansıdı. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel pompa fiyatları!
BENZİN VE LPG'DE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?
Benzin ve LPG fiyatlarında şu aşamada zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Mevcut fiyatların kısa vadede aynı seviyelerde kalması öngörülüyor.
MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM
Uluslararası petrol piyasalarında yaşanan gerileme, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekti. Yapılan resmi açıklamalara göre motorinin litre fiyatında 93 kuruşluk indirim uygulanırken, söz konusu düzenleme 10 Ocak 2026 Cumartesi itibariyle pompa fiyatlarına yansıdı. Özellikle lojistik, taşımacılık ve ticari araç kullanıcıları açısından bu fiyat düşüşü, giderlerde önemli bir rahatlama anlamına geliyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
10 Ocak tarihi itibarıyla büyükşehirlerde LPG, benzin ve motorin fiyatları şu seviyelerde yer alıyor:
BENZİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: 53.17 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 53.01 TL
Ankara: 54.04 TL
İzmir: 54.37 TL
MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: 53.68 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 53.52 TL
Ankara: 54.78 TL
İzmir: 55.05 TL
LPG FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: 29.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 28.69 TL
Ankara: 29.17 TL
İzmir: 29.09 TL