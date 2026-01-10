Akaryakıt fiyatları düşüyor! 10 Ocak 2026 Motorin litre fiyatına 93 kuruş indirim geldi

Küresel petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt piyasasında indirimleri beraberinde getiriyor. Motorine 93 kuruş indirim uygulanırken, yeni fiyatlar bugünden itibaren pompaya yansıdı. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel pompa fiyatları!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv) BENZİN VE LPG'DE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI? Benzin ve LPG fiyatlarında şu aşamada zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor. Mevcut fiyatların kısa vadede aynı seviyelerde kalması öngörülüyor.