20 bin TL'ye ocak ayarı: Kök aylığa % 12.19, taban aylığa % 18.48 zam

Emeklilerin Ocak zamlarının ardından taban aylıklarında yapılacak artış da belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylık artışı yüzde 12.19 çıkarken, en düşük emekli aylığı ödemesinin ise bu orandan fazla, yüzde 18.48 yükseltilmesine karar verildi. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödeme 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkacak. Bunun yolunu açacak düzenleme dün TBMM'ye sevk edildi. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Ocak zammı ve taban aylık artışı nasıl uygulanacak? Merak edilen soruların yanıtları şöyle.

KARAR NE GETİRİYOR?

Eğer taban aylık değiştirmese Aralık 2025 itibarıyla kök aylık ve ek ödemesinin toplamı 15 bin 47 liranın altında olanların eline geçecek parada artış olmayacaktı. Bu kişilerin yeni ek ödeme dahil kök aylığı yüzde 12.19'luk Ocak zammı sonrası 16 bin 881 liranın altında kalmaya devam edecek, bu nedenle ellerine geçecek parada artış yaşanmayacaktı. Taban aylık, kök aylık gibi yüzde 12.19 artırılması halinde ise 18 bin 939 lira olacaktı. Aralık 2025'te 16 bin 881 lira alan emeklilerin eline geçen para, bu formüle göre 2 bin 58 lira yükselecekti. Alınan kararla taban aylık yüzde 18.48 artırılarak 20 bin liraya çıkarılıyor. Geçen ay 16 bin 881 lira alan emeklilerin eline geçecek parada bu sayede 3 bin 119 lira artış sağlanmış oldu. En düşük maaşı alan emeklilerin zammı böylece yüzde 18.48 oldu.

Taban aylıklar (takvim.com.tr)

HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?

Emeklilerin yeni gelirleri hesaplanırken, öncelikle kök aylıklarının Aralık tutarına yüzde 12.19 zam yansıtılacak. Çıkan tutara yüzde 4 (kök aylık 10 bin 973 liranın altındaysa yüzde 5) oranında ek ödeme eklenecek. Bu, emeklinin yeni aylık ödemesi olacak. Ancak yeni kök aylık ve ek ödemenin toplamı 20 bin liranın altında çıkarsa, emekliye verilecek para Hazine desteğiyle birlikte 20 bin liraya tamamlanacak.

Örnek 1 (takvim.com.tr)

DUL VE YETİMLER NE ALACAK?

Emekliler için 20 bin liraya yükselen taban aylık düzenlemesi, dul ve yetimlere hisseleri oranında yansıyacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 alana 15 bin liradan, yüzde 50 olana 10 bin liradan, yüzde 25 olana da 5 bin liradan az ödeme yapılamayacak. Yüzde 12.19 zam sonrası bu tutarların altında çıkan ödemeler bu tutarlara tamamlanacak.

Örnek 2 (takvim.com.tr)

NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri, dul ve yetimleri 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri dul ve yetimleri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak. Ödemeler yüzde 12.19 zam ve düzenleme yetişirse 20 bin lira taban aylık üzerinden yapılacak. Düzenlemenin Meclis maratonu önümüzdeki hafta başlayacak. Bu nedenle yetişmesi güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Yetişmemesi halinde de bir hak kaybı olmayacak. Çünkü düzenleme bu ay itibarıyla yürürlüğe girecek. Gecikme halinde Ocak ayında 20 bin lira alması gereken emeklilere 3 bin 119 liraya varan fark ödemesi yapılacak.

Örnek 3 (takvim.com.tr)

GIDA VE ISINMA DESTEĞİ

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına ve fahiş site aidatlarına yönelik hazırladıkları iki kanun teklifini TBMM'ye sunduklarını söyledi. 20 bin liradan yararlanacak kişi sayısının 4.9 milyon olduğunu dile getiren Güler, yeni bir sosyal destek uygulamasıyla ilgili çalışma yürütüldüğünü kaydederek, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında düşük gelire sahip hanelere pilot bölgelerde destek verebilecek bazı sosyal destek çalışmaları yapılıyor. Bu hanelerimize gıda, ısınma desteği gibi yapılacak tespitlerle böyle bir çalışmayı ortaya koymayı arzu ediyoruz. Sadece emekliler değil, düşük gelire sahip hanelerimizin ihtiyaçlarına yönelik olacak" dedi.