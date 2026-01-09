128 ülkede, 328 noktaya uçuş yaparak "Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Hava Yolu" unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), dev bir yatırıma imza attı. Dünyada birçok havayolu firmasından arka arkaya iflas haberleri gelirken THY, bir yandan filosunu güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da 100 milyar TL'lik yatırım için düğmeye basarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin lider bayrak taşıyıcı markası, Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Dev yatırım paketi, İstanbul Havalimanı'nı sadece bir aktarma noktası değil, kargo, bakım, eğitim ve dijital altyapıyla entegre bir havacılık üssü haline getirecek. 2026'da 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımların tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacak.

Bir kısmı İstanbul Havalimanı, bir kısmı ise Yeşilköy'de inşa edilecek olan 8 yatırım aynı zamanda THY'yi küresel havacılığın lideri haline getirecek. Sekiz yatırımdan biri olan ve 2027'de tamamlanması planlanan THY Teknik A.Ş. Motor Bakım Merkezi, Rolls- Royce ile yapılan işbirliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşması beklenen tesisin, THY'ye yıllık 1.5 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor. Bu gelirin büyük kısmı, yurtdışından gelen motor bakımlarından elde edilerek yüksek katma değerli ihracat sağlanacak. Ayrıca Rolls-Royce'tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirler de Türkiye'de yapılabilirken, bu tamirlerin 22 yıl içinde 2.5 milyar doları aşan ek gelir oluşturması bekleniyor. Yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek olan tesis, motor testlerini de dünya standartlarında yapacak. 1 Ocak 2028'de ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan merkez, THY Teknik'in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine katkı sağlayacak. Proje kapsamında 1.000 kişilik yeni istihdam oluşacak.

KARGO KAPASİTESİ İKİ KATA ÇIKACAK

2027–2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi ise tek çatı altında Avrupa'daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olacak. Kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2.2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4.5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo'yu küresel liderliğe taşıyacak.

GÜNLÜK 500 BİN KİŞİLİK YEMEK

Günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan Ana İkram Binası, 2027-2028 döneminde faaliyete geçecek. Bu tesis THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak.

E-İHRACATIN PAYINI % 10'A ÇIKARACAK

İhracatta yüzde 1.5 pay oluşturan e-ticaretin payının, 2030'a kadar yüzde 10'a çıkartılması hedefleniyor. Bu hedefe en güçlü katkıyı da THY sunacak. Bu kapsamda bu yıl içinde E-Ticaret Kompleksi hizmete alınacak. Bu kompleks, "kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri" sunan yeni nesil operasyon modeliyle Widect THY'nin küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek.