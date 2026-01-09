THY'den Türkiye'yi havacılık üssü yapacak 100 milyar TL’lik dev yatırım! 26 bin kişiye istihdam sağlanacak
"Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Hava Yolu" unvanını elinde bulunduran ülkemizin bayrak taşıyıcı markası olan THY 128 ülkede, 328 noktaya uçuş yaptı. THY, dev bir yatırıma imza atarak göklerdeki başarısını dev altyapı yatırımlarıyla taçlandırıyor. Avrupa’nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi gibi 8 dev projeyi 100 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirecek olan şirket, küresel liderliğe oynuyor.
128 ülkede, 328 noktaya uçuş yaparak "Dünyanın En Çok Ülkesine Uçan Hava Yolu" unvanını elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), dev bir yatırıma imza attı. Dünyada birçok havayolu firmasından arka arkaya iflas haberleri gelirken THY, bir yandan filosunu güçlendirmeye devam ederken, bir yandan da 100 milyar TL'lik yatırım için düğmeye basarak dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin lider bayrak taşıyıcı markası, Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım tesisi, dünyanın en büyük uçak ikram tesisi ve dünyanın en büyük hava kargo terminali SmartIST'in ikinci fazının da aralarında bulunduğu toplam 8 dev projenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Dev yatırım paketi, İstanbul Havalimanı'nı sadece bir aktarma noktası değil, kargo, bakım, eğitim ve dijital altyapıyla entegre bir havacılık üssü haline getirecek. 2026'da 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımların tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacak.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Bir kısmı İstanbul Havalimanı, bir kısmı ise Yeşilköy'de inşa edilecek olan 8 yatırım aynı zamanda THY'yi küresel havacılığın lideri haline getirecek. Sekiz yatırımdan biri olan ve 2027'de tamamlanması planlanan THY Teknik A.Ş. Motor Bakım Merkezi, Rolls- Royce ile yapılan işbirliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezi olacak. Yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşması beklenen tesisin, THY'ye yıllık 1.5 milyar dolar ek gelir sağlaması bekleniyor. Bu gelirin büyük kısmı, yurtdışından gelen motor bakımlarından elde edilerek yüksek katma değerli ihracat sağlanacak. Ayrıca Rolls-Royce'tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirler de Türkiye'de yapılabilirken, bu tamirlerin 22 yıl içinde 2.5 milyar doları aşan ek gelir oluşturması bekleniyor. Yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek olan tesis, motor testlerini de dünya standartlarında yapacak. 1 Ocak 2028'de ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan merkez, THY Teknik'in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine katkı sağlayacak. Proje kapsamında 1.000 kişilik yeni istihdam oluşacak.
KARGO KAPASİTESİ İKİ KATA ÇIKACAK
2027–2028 döneminde kademeli olarak tamamlanması planlanan Turkish Cargo SmartIST Faz-2 projesi ise tek çatı altında Avrupa'daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olacak. Kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2.2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4.5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo'yu küresel liderliğe taşıyacak.
GÜNLÜK 500 BİN KİŞİLİK YEMEK
Günlük 500 binden fazla kişiye hizmet verecek kapasitede, dünyanın en büyük uçak içi ikram tesislerinden biri olarak konumlanan Ana İkram Binası, 2027-2028 döneminde faaliyete geçecek. Bu tesis THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak.
E-İHRACATIN PAYINI % 10'A ÇIKARACAK
İhracatta yüzde 1.5 pay oluşturan e-ticaretin payının, 2030'a kadar yüzde 10'a çıkartılması hedefleniyor. Bu hedefe en güçlü katkıyı da THY sunacak. Bu kapsamda bu yıl içinde E-Ticaret Kompleksi hizmete alınacak. Sabah'tan Betül Alakent'in haberine göre, bu kompleks, "kapıdan kapıya entegre kargo çözümleri" sunan yeni nesil operasyon modeliyle Widect THY'nin küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirecek.
GELECEĞİN PİLOTLARI YETİŞECEK
2027-2028 döneminde faaliyete geçmesi planlanan İstanbul Veri Merkezi, operasyonel sürekliliğin dijital omurgasını oluşturacak. Bu kapsamda yüksek güvenlikli altyapısı ve ileri seviye veri yönetim kabiliyetiyle donatılacak olan veri merkezi THY'nin teknoloji kapasitesini de yeni bir ölçeğe taşıyacak. Bu merkez ayrıca geleceğin pilot ve uçuş ekiplerini de yetiştirecek.
İNSAN KAYNAĞINA ÖZEL YATIRIM
Birinci fazı 2026-2027'de devreye alınması planlanan Uçuş Eğitim Merkezi ise insan kaynağı yatırımlarının merkezinde konumlanıyor. Şirketin uzun vadeli büyüme stratejisini destekleyen bu merkez, havacılık sektörüne donanımlı ve üstün liyakate sahip genç nesli kazandıracak.
KESİNTİSİZ AKIŞ
THY Ekip Terminali İlave Binası ise bu yıl içinde tamamlanacak. Yer hizmetleri, bakım ve uçuş operasyonları arasında kesintisiz lojistik akış sağlayacak olan bu bina, bütünleyici bir altyapı unsuru olarak hayata geçirilecek yatırımlar arasında yerini alıyor.
HAVACILIKTA BİR MİHENK TAŞI
Temel atma töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temeli atılan sekiz yeni projeyle gökyüzüne damga vuran bir atılım yaptıklarını belirterek, bayrak taşıyıcısı olan THY'nin havacılığın zirvesinde yeni bir sayfa açtığını söyledi. Türkiye'nin havacılıkta küresel bir dev olma yolundaki kararlı adımlarının, altyapının gücünün ve ortak vizyonunun en güzel kanıtı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, temelini attıkları 8 projenin de bu yükselişin yeni mihenk taşı olacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Bu yatırımlar, yalnızca tesisler değil, Türkiye'nin küresel havacılık liderliğindeki kararlı yükselişinin, ekonomimize kattığı ivmenin ve geleceğe uzanan vizyonumuzun somut simgeleridir. Bildiğiniz üzere ülkemiz, Afro- Avrasya coğrafyasının yani eski dünya karaları olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik konumuyla dünyanın en avantajlı coğrafyalarından birine sahip. Bu avantajı doğru okuyarak da ulaşım stratejilerimizi küresel ölçekte, bütüncül bir anlayışla planlıyoruz" dedi.
ALTYAPIYI DA GELİŞTİRİYORUZ
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 2033 hedefleri doğrultusunda yalnızca filoyu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü bir altyapıyı da aynı kararlılıkla geliştirdiklerini söyledi. Bolat, "Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar TL'yi aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken, Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun da somut bir göstergesidir" dedi. 2026 yılında 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımların tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacağını anlatan Bolat, "Bu adımlarla sadece tesisler değil, ülkemiz ekonomisi ve havacılığının geleceği için güçlü bir ekosistem inşa ediyoruz" diye konuştu.
12 UÇAĞA AYNI ANDA BAKIM
Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. bünyesinde inşa edilecek ve 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanan İlave Uçak Bakım Hangarları ile 12 uçaklık eş zamanlı bakım kapasitesi oluşturulacak. Böylece şirketin mevcut bakım kabiliyeti ortalama yüzde 20 artırılacak.
10 YILDA 1.000 UÇAK
THY'nin ülke ekonomisine 65 milyar dolarlık katkı sağladığına dikkat çeken Ahmet Bolat, "2033'te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak" ifadelerini kullandı. THY'nin 500 uçağa ulaştığını ve ikinci 500 uçaklık dönemini başlattığını anlatan Bolat, "Yüzüncü yılımızı kutlayacağımız 2033'te 800 uçağın üzerine çıkacak filomuz, 2036 yılında ikinci 500 uçaklık dönemini de tamamlayacak. 1933-2003 yılları arasını kapsayan 70 yıllık dönemde 65 uçağa ulaşan bu yolculuk 23 yılda 500 uçağa ulaşmış ve sadece 10 yıl içerisinde de bin uçağa ulaşacaktır" dedi.
İstanbul Havalimanı'nda dün gerçekleştirilen temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen, Rolls-Royce Sivil Havacılık Başkanı Rob Watson, Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.