THY değeri 100 milyar TL'yi aşan 8 dev tesisin temelini attı! Hedef: 'Küresel liderlik'

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 8 noktada toplam yatırım değeri 100 milyar lirayı aşan yeni tesisi için düzenlenen Havacılık Yatırımları Temel Atma Töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin iştiraklerinin üst düzey yöneticileri ile Türk havacılığının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, temeli atılan 8 projenin de THY'nin yükselişini taçlandıracak, dünyanın 1 numaralı hava yolu şirketi olma hedefine atılan güçlü adımlar olduğunu söyledi.

Rolls- Royce ile yapılan iş birliğiyle Avrupa'nın en büyük geniş gövde uçak motoru bakım merkezinin olacağını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu: "Tesisimizin yıllık 200 motor bakım kapasitesine ulaşarak THY'ye yıllık 1.5 milyar dolar gelir getirmesini bekliyoruz. Bu gelirin büyük kısmı, yurt dışından gelen motor bakımlarından elde edilecek yüksek katma değerli ihracattan oluşacaktır. Tesis, yüksek teknolojiye sahip bir motor test merkeziyle de desteklenecek ve motor testleri dünya standartlarında yapılacaktır. 1 Ocak 2028'de ilk motoru bakıma alarak hizmete başlayacak olan bu merkezimiz, THY Teknik'in yeni nesil motor bakımında dünya lideri olma hedefine büyük katkı sağlayacaktır. Proje kapsamında 900'ü aşkın nitelikli teknik personel olmak üzere toplam bin kişilik yeni istihdam oluşacaktır ve bu istihdam, ülkemizin havacılık sektöründe yetişmiş insan gücünü artıracak ve gençlerimize küresel düzeyde deneyim kazandıracak."

2.5 MİLYAR DOLAR EK GELİR

Uraloğlu, Rolls-Royce'tan alınan özel imtiyazla yüksek teknolojili tamirlerin Türkiye'de yapılabileceğine dikkati çekerek, bu tamirlerin 22 yıl içinde 2.5 milyar doları aşan ek gelir oluşturacağını vurguladı. Söz konusu yatırımın yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile yapılacağını anlatan Uraloğlu, "Bu yatırımın ülkemizin stratejik konumu ile gelişmekte olan motor pazarına yönelik sürdürülebilir bir merkez pozisyonuna ek olarak, THY'nin global ölçekte marka bilinirliğine katkı sağlayarak uluslararası seviyede de rekabet gücümüzü artıracaktır" dedi. Uraloğlu, Turkish Cargo'nun merkezi olan SmartIST'in tek çatı altında Avrupa'daki en büyük, dünyada üçüncü büyük hava kargo terminali olduğunu aktardı. SmartIST'in çalışmaları başlayan ikinci fazıyla da tesisin kullanım alanına ilişkin bilgiler veren Uraloğlu şunları kaydetti:

KÜRESEL LİDERLİK

"Tesisin kullanım alanı 205 bin metrekareden 410 bin metrekareye ulaşacak ve 2.2 milyon ton olan kargo işleme kapasitesi 4.5 milyon tona çıkarak Turkish Cargo'yu küresel liderliğe taşıyacaktır. Günlük 500 bin kişiye hizmet sunabilecek yeni kapasitesiyle dünyanın en büyük uçak ikram merkezi olacak olan yeni ikram tesisimiz ise THY ile yapılacak yolculuk deneyimini zirveye ulaştıracak. Ayrıca, yeni modern eğitim tesisleriyle havacılığa yeni yetkinlikler kazandırılacak, nitelikli işgücü artırılacak. Yeni veri merkeziyle şirketin teknoloji kapasitesi de en üst düzeye çıkacak."



BU YIL 26 BİN KİŞİYE İŞ İMKANI

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu projenin sadece THY'nin değil Türkiye'nin ekonomisinin kanatlarını daha da güçlendireceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Toplam 100 milyar liralık bu dev yatırımlar kapsamında bu yıl 26 bin kişiye yeni iş imkanı sunulacak ve havacılık ekosistemimiz büyümeye devam edecek."



EKONOMİYE 144 MİLYAR DOLAR

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, yeni yatırımları şöyle değerlendirdi: "2033 hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca filomuzu değil, bu filoyu taşıyacak güçlü altyapıyı da geliştiriyoruz. Kargo operasyonlarımızdan teknik bakım kapasitemize, ikram merkezlerimizden entegre operasyon çözümlerine uzanan ve 100 milyar lirayı aşan bu yatırım hamlesi, küresel rekabet gücümüzü pekiştirirken, Türkiye'yi dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline getirme vizyonumuzun da göstergesidir. Bu yıl 26 bin kişilik yeni istihdamla başlayacak bu yatırımlar, tüm fazları tamamlandığında 36 binin üzerinde istihdam sağlayacaktır. Bugün şirketimizin ülkemiz ekonomisine katkısı 65 milyar dolarken, 2033'te hedeflediğimiz zirveye ulaştığımızda bu rakam 144 milyar dolara ulaşacak."