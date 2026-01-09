Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması: OVP hedefi değişmedi!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA) Cevdet Yılmaz, "Bu 3 faktör bize güç verecek küresel anlamda. Ticaret ortaklarımızın nispeten daha iyi büyümesi, küresel finansal koşulların nispeten iyileşmesi, emtia fiyatlarının ılımlı seyretmesi... Bu 3 küresel koşul büyümemizi ve enflasyonla mücadelemizi destekleyici mahiyette." dedi. Türkiye'nin geçen yılın 9 ayında yüzde 3,7 büyüdüğünü anımsatan Yılmaz, "Yıl genelinde yüzde 3,3 gibi bir tahminimiz var. Bu yıl büyüme biraz daha ivmelenecek diye bekliyoruz. Yüzde 3,8 bir reel büyüme beklentimiz var. Tahminlerimizin gerçekleşmesi halinde 2026'da toplam milli gelirimizin 1,7 trilyon dolara yaklaşmasını, kişi başına gelirimizin 19 bin dolarlara yükselmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu. "SIKI PARA POLİTİKASINDAKİ SAĞLAM DURUŞ SÜRECEK" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu yıl enflasyonun yüzde 20'nin altına inmesini beklediklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "2026'da sıkı para politikamıza devam edeceğiz. Orada sağlam duruş devam edecek. Enflasyonla mücadelemize finansal taraftan destek olmaya devam edeceğiz. Nitekim biliyorsunuz yeniden değerleme oranını birtakım ürünlere tam olarak yansıtmadı Sayın Cumhurbaşkanımız. Finansal mali politikalarla aslında enflasyonla mücadelemize destek var. Maliye politikası tarafından enflasyonla mücadeleye daha fazla destek öngörüyoruz. Bir taraftan da yapısal reform gündemimiz, dönüşümler, arz yönlü politikalarımız var. Bunlar da enflasyonla mücadelemizin bir parçası. Sadece olayı para politikasından ibaret görmüyoruz. Hem para politikası hem maliye politikası hem yapısal dönüşümlerle bütüncül bir programa sahibiz. Koordineli bir şekilde hareket ediyoruz." Faizlerin düşmesinin TL'nin toplam mevduat içindeki payını azaltıp azaltmayacağına ilişkin soru üzerine Yılmaz, enflasyon düşerken faizlerin de düşürülmesinin reel faizi etkileyecek bir husus olmadığını kaydederek, böyle bir etki beklemediklerini söyledi. Yılmaz, "Sağlıklı bir şekilde enflasyonun düştüğü bir ortamda faizler de düşüyorsa, bu TL'den çıkışı getirmez, böyle bir sıkıntı olacağını zannetmiyoruz ve beklemiyoruz. Dolayısıyla dolara, altına bir yönelim gibi bir şeyi faizlerin düşmesiyle beklemiyoruz, çünkü enflasyon da düşüyor. Burada tek başına faize bakmamanız lazım, reel faize bakmanızda fayda var." diye konuştu. Kıymetli Maden Ticaret Sistemi (KMTS) ile birlikte belirli bir miktarın üzerinde altın alımlarının nakit yapılamayacağının hatırlatılması üzerine Yılmaz, burada parasal ödemelerde bankacılık sisteminin kullanılmasının ve işlemlerin kayıt altına alınmasının amaçlandığını anlattı. Yılmaz, kredi derecelendirme kuruluşlarının bu ay değerlendirme yapacağına dair yoruma karşılık, "Türkiye'nin risk göstergelerinde, cari açığında, bütçe performansında, rezervlerinde önemli iyileşmeler var. Dolayısıyla bunların doğal olarak kredi değerlendirmelerine yansımasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. "ENFLASYONDA ŞU ANDA BİR GÜNCELLEME İHTİYACI GÖRMÜYORUZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, yıl sonu enflasyonun hedeflerin üzerinde geldiğine ve OVP'de bir güncelleme olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, bu yıl enflasyonda yüzde 20'nin altını hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, "OVP'de hedef yüzde 16. Yalnız bu yüzde 16 aralıkla birlikte veriliyor biliyorsunuz, 13-19 aralığı. Bunu biz pratik bir şekilde 'yüzde 20'nin altını hedefliyoruz' diye ifade ediyoruz. Burada bir güncelleme ihtiyacı şu anda görmüyoruz. Ocakta ve izleyen aylardaki eğilimler gidişatı daha netleştirecektir." açıklamasını yaptı. Dezenflasyon programında bir normalleşme olup olmayacağına dair soru üzerine Yılmaz, şunları kaydetti: "Regülasyonlarda elbette zaman içinde finansal piyasalar rahatladıkça, belli mesafeler alındıkça düzenlemelerde normalleşmeye geçiş beklenmesi gereken bir durum, ancak bir es gibi bir şey söz konusu değil. Es verme diye bir şey programımızda söz konusu değil. Programda ince ayarlar her zaman yapılabilir. Bütün programlar dinamiktir, gelişen şartlara, ihtiyaçlara göre ince ayarlar her zaman yapılabilir, yönetim bunun için var ama programımızın esasında hiçbir şekilde bir es verme, duraksama söz konusu değil. Dolayısıyla programımızı kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." Yılmaz, ince ayarların ancak "üretimi, yatırımı, ihracatı daha fazla destekleme, tüketimi bir miktar daha ılımlı hale getirme yönünde" olabileceğini kaydederek, "Yoksa programın toplam büyüklüğü açısından bir gevşeme söz konusu olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA) "(EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI) BİR DÜZENLEME YAPILACAK" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonun istenilen hızda düşmemesinde hizmet enflasyonundaki katılığın, dolayısıyla eğitim ve kira ücretlerindeki artışın etkili olduğundan bahsederek, burada da gidişatın ve önlerindeki döneme dair perspektifin olumlu olduğunu anlattı. "Büyümeyi, istihdamı, diğer sosyal dengeleri gözden çıkarıp sadece ve sadece hızla enflasyonu düşürelim" denilirse enflasyonun hızla düşebileceğini kaydeden Yılmaz, ancak bunun büyük sosyal ve ekonomik maliyetler doğuracağını, kendilerinin bunları göz önünde bulundurduklarını söyledi. Yılmaz, en düşük emekli aylığının ne kadar olacağına dair bir soruya karşılık, bu konudaki çalışmaları yaptıklarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birlikteliğinde yaptıkları değerlendirmeyi TBMM AK Parti Grubu ile paylaştıklarını, bundan sonraki sürecin buradan takip edilebileceğini bildirdi. Cevdet Yılmaz, "Burada bir düzenleme yapılacağını ifade edebilirim ancak bu düzenleme bütçe imkanlarımız çerçevesinde, bütçelerimiz, dengelerimiz gözetilerek yapılacak. Bir düzenleme olacak ve emeklilerimize duyarsız kalmadan ama bütçe dengelerimizi de hiçbir şekilde bozmadan optimum noktada bir karar oluşmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin farklı zam aldığına dair bir yorum üzerine Yılmaz, bunun 6 aylık periyotlar halinde düşünülmesi gerektiğini ve yıl genelinde dengeli bir yapının oluştuğunu belirtti. Sosyal destek sisteminde yeni bir hazırlıklarının olduğunu paylaşan Yılmaz, daha entegre, aile odaklı ve tüm destek sistemlerini birbirine entegre eden yaklaşımı hayata geçirdiklerinde gerçekten ihtiyacı olanlara odaklanabileceklerini, bunu olgunlaştırmaya çalıştıklarını bildirdi. "ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM ETTİKÇE BEKLENTİLER DE İYİLEŞECEK" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyonla ilgili iletişimin daha iyi olması gerektiğinin altını çizerek, beklentilerin iyileşmesinin reel sektörün kararlarına yansıyacağını, bunun da enflasyonu olumlu etkileyeceğini aktardı. Bu yönde çok yönlü bir çaba sarf ettiklerini dile getiren Yılmaz, tüm düşüncelere saygı duyduklarını ancak bazı eleştirilerin sistematik olduğunu, karamsar ve kötümser olmak yerine iyimserliğin öne çıkarılması gerektiğini ifade etti. "Ülkelerin ekonomilerine ilişkin devletlerarası politikaların da burada devreye girdiğini düşünüyorum" diyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkelerin ekonomilerine ilişkin karamsarlık oluşturma, gölge düşürmeye dönük birtakım sistematik çabaların olduğunu da biliyoruz. İşte X denen bir şey var biliyorsunuz. Geçenlerde bir şeffaflık kuralı koydular. O hesapların hangi ülkelerden olduğunu ilan ettiler. Bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı diye gördüğümüz, isimleri öyle olan birçok hesabın aslında başka ülkelerden yönetildiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir taraftan da bu bir uluslararası mücadele. Ekonomiler üzerinde oluşturulan algılar ve bunun üzerinden ülkeleri etkileme çabası aynı zamanda uluslararası bir boyut da taşıyor. Bütün bu boyutlarıyla bu beklentiler meselesine bakmalıyız, ama işin özü şu: Enflasyon düşmeye devam ettikçe bu beklentiler de iyileşecek. Önemli olan bunu çok daha pekiştirmemiz, güçlendirmemiz bu süreçte." "BELEDİYELER İÇME SUYU VE TRAFİK MESELESİNE YATIRIM YAPMALILAR" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin 2026'da NATO Liderler Zirvesi, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve COP31 gibi önemli zirvelere ev sahipliği yapacağını anımsatarak, özellikle iklim krizi ile mücadelede COP31 konferansının önemine işaret etti. İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgelerden birisinin Türkiye olduğunu dile getiren Yılmaz, bu nedenle Su Komisyonu kurduklarını, bunun başkanlığını kendisinin yaptığını, su meselesinin hayati konular arasında yer aldığını anlattı. Yılmaz, "Bir süre sonra su fakiri ülkeler arasına girme riskimiz var. Burada suyun kullanımına baktığımızda yüzde 80'e yakını tarım sektöründe, yüzde 20'si de sanayi ve içme suyu olarak kullanılıyor. Bütün kurumların katkısıyla bir yeni yol haritası hazırlıyoruz." dedi. Suyu verimli kullanmak zorunda olduklarını vurgulayan Yılmaz, "Maalesef belediyelerin birçoğu buraya (şehir şebekelerine) yeterli yatırımı yapmamış durumda. Dolayısıyla ortalama baktığınızda yüzde 40-50 kayıp kaçak var. DSİ suyu getiriyor şehre, hane halkına ulaşmadan yüzde 50'si bir şekilde kayıp. Kullanamıyor insanlar. Dolayısıyla şehir şebekeleri çok öncelikli bir konu." diye konuştu. Belediyelerin son dönemde yatırım harcamalarının oranının düştüğünü ifade eden Yılmaz, "Parti farkı gözetmeden söylüyorum, belediyeler bu konuya yatırım yapmalı. Popülist politikalarla bir yere gidemeyiz. Bir gün, üç gün gidersiniz, ama sonuçta işte kapınıza gelir dayanır. İnsanlar içme suyu bulamaz hale gelir. Bütün o politikalarınız çöker. Dolayısıyla geçmişten gelen sermayeyi bir yere kadar tüketirsiniz. Hani hazıra dağ dayanmaz diye bir söz var. Yatırım yapma yapma, en sonunda patlar yani, bu altyapılar patlar. Dolayısıyla trafik için de aynı şey söz konusu, içme suyu için de aynı şey söz konusu." yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA) Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "Şunu söyledim Mecliste de: Belediyeler, lütfen asli işlerine yoğunlaşsınlar. Asli işlerinden geriye para kalırsa da istedikleri şeyi yapsınlar, festival mi yaparlar, ne yaparlarsa. Ama öncelikle asli işlerini yapsınlar diye altını çizerek vurgulamaya çalıştım. Orada da kastettiğim özellikle içme suyu ve trafik meselesi. Belediyelerin öncelikle bu alanlara daha fazla kaynak ayırması, yatırım yapması lazım. Diğer yandan tarım tarafında ise tarla içi verimlilik önemli, orada da aynı şey geçerli." Yılmaz, COP31'in su ve iklim meselesini konuşmak için önemli bir fırsat olduğunun altını çizerek, tarımsal desteklerde işin odağında suyun olacağını, suyu fazla kullanan bitkileri desteklememe gibi konuların ele alınabileceğini söyledi. Su tarasarrufuna verdikleri önemi vurgulayan Yılmaz, artık tarımsal desteklerin odağında da verimliliğin ve su meselesinin olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile direkt ilişkisinin bulunmasının önemine işaret ederek, şu açıklamalarda bulundu: "Ukrayna-Rusya başladığında muhalefetten bazı yetkililer 'taraf tutun, Rusya ile ilişkiyi kesin' demişlerdi. Cumhurbaşkanımız çok net, hem ilkesel tavrını ortaya koydu hem de iki tarafla da açık kanallarla diplomasi yürüttü. Bunun ne kadar faydalı olduğunu şimdi çok daha iyi görüyoruz. Gönüllüler Koalisyonu var Ukrayna-Rusya ile ilgili AB merkezli diyelim. İngiltere, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda gibi ülkeler de var. 30'un üzerinde ülke var. Ben de 4-5 defa katıldım o toplantılara. Cumhurbaşkanımızın bu tavrı şu anda Avrupa için de en değerli hususa dönüşmüş durumda. Yani kendilerinin yapamadıkları bir durum. Cumhurbaşkanımızın her iki tarafla konuşuyor olmasının ne kadar değerli bir pozisyon olduğunu bu katıldığım toplantılarda çok daha net bir şekilde gördüm." Yılmaz, Türkiye'nin Suriye, Karabağ, Libya, Somali-Etiyopya barışı gibi alanlarda önemli liderlik diplomasisi gösterdiğine işaret etti. "(BES'TE) YÜZDE 20 DE OLDUKÇA İYİ BİR TEŞVİK" Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) devlet katkısı oranının yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesinin bütçeye ek katkı yapıp yapmayacağına dair soruya karşılık Yılmaz, bütçeyi bu indirimi göz önünde bulundurarak yaptıklarını, dolayısıyla bu konudaki rakamların çok değişmeyeceğini bildirdi. Yılmaz, "Yüzde 30'dan yüzde 20'ye düşürülmesi BES'in teşvik edilmediği anlamına gelmiyor, yüzde 20 de oldukça iyi bir teşvik aslında. Biz tabii ki bu bireysel emeklilik sistemini destekliyoruz, bu nedenle de bütçemizde önemli bir rakamı bu destek için ayırmış durumdayız." diye konuştu. Tasarrufun artırılmasının önemine işaret eden Yılmaz, "Türkiye'de finansal sistemde en fazla gelişme potansiyeli olan alanlardan biri sigortacılık. Yeterince potansiyelimizi henüz harekete geçirebilmiş değiliz bana göre. Bu ne kadar gelişirse toplam finansal istikrarımıza da katkısı olur, tasarruf oranlarımız artmış olur. Bu anlamda BES'i önemli bir miktarda ve kaynakla bütçeden desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



ENFLASYONLA MÜCADELEYE DEVAM Enflasyonu düşürmeyi öncelikli hedef olarak belirlerken büyümeden fedakarlık etmediklerini, tam aksine daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyümeyi öngördüklerini, sosyal dengeleri daha da iyileştirmek için bunu yaptıklarını anlatan Yılmaz, "Enflasyonla mücadelemizi bu anlamda kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu. Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerine dair bir soru üzerine Yılmaz, arz yönüyle enflasyonu artırma ihtimalini göz ardı etmeden sağlıklı bir büyüme hedeflediklerini söyledi. Yılmaz, burada karmaşık bir ilişki olduğunu ancak bunu doğru kurguladıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Büyüme ile enflasyonu eş zamanlı politikalarla yönettik. Nitekim bunu da başardık doğrusu, yani 2023'te, 2024'te, 2025'te bunu başardığımızı söyleyebiliriz. Özellikle 2024 ve 2025'te hem büyüdük hem de enflasyonu ciddi anlamda düşürme imkanımız oldu. Aynı anlayışla devam edeceğiz. Gelecek sene biraz daha ivme kazanacak bu ilişki, daha olumlu bir noktaya gelecek büyümemiz. Ama öyle aşırı bir büyüme, enflasyona zarar verici ölçekte bir büyüme de öngörmüyoruz elbette." "HER ZAMAN DİPLOMASİDEN VE BARIŞTAN YANAYIZ" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, uluslararası kuralların ve kurumların çok zayıfladığını, ekonomik güç dengelerinin değiştiğini, teknolojik dönüşümün hızla sürdüğünü, teknoloji şirketlerinin çok daha güçlü ve egemen bir konuma yükseldiğini, yeni bir normalin oluştuğunu anlattı. Tarife savaşları, korumacılık eğilimleri ve jeopolitik çatışmalardan bahseden Yılmaz, bunları arzu etmediklerini ancak bu gerçeklere göre kendilerini daha ihtiyatlı bir konumda tuttuklarını, liderlik avantajlarının bulunduğunu, politikalarını ve bütçelerini bu yeni ortama ve risklere göre hazırladıklarını, daha ihtiyatlı politikalar hayata geçirdiklerini söyledi. Yılmaz, savunma ve havacılık sanayisinde gelinen noktaya değinerek, bu başarılara çok güçlü bir siyasi irade sayesinde ulaşılabildiğini vurguladı. Savunma sanayisinin güvenlik, yüksek katma değer ve bağımsız dış politika açısından önemine işaret eden Yılmaz, Türkiye olarak her zaman diplomasiden ve barıştan yana olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm taraflarla diyalog içinde olmaya devam edeceklerini bildirdi.