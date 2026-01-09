Borsa dolandırıcılarına ağır darbe: Manipülasyon yapan 15 kişi tutuklandı

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 15’i tutuklandı, AA

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret AŞ (KIMMR) hisselerine yönelik işlemlerde manipülatif eylemler tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin mali tabloları manipüle ettikleri, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdikleri, birlikte hareket ederek fiyat yükseltici ve düşürücü işlemler gerçekleştirdikleri ifade edildi. Şüphelilerin, bağlantısız kişileri bir araya getirerek kamu güveni oluşturmaya çalıştıkları ve bu yöntemlerle ekonomik güveni zedeledikleri kaydedildi.

Elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli işlemler yaptıkları değerlendirilen 19 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği aktarılan açıklamada, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyonkarahisar ve Aydın'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca, zanlıların örgüt içindeki görev ve konumlarının tespiti, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi, suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiği vurgulandı.

Soruşturmanın, mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.