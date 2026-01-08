Yöneticiler artık yeniden değerleme oranının üzerinde artış yapamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, site ve apartman aidatlarındaki fahiş artışlar ve keyfi site yönetimleriyle ilgili vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bu konuda kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi yapıldı. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklik ve Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı hazırlandı. Torba kanun teklifi kapsamındaki değişiklik ve yeni kanun taslağı Meclis'e sunulacak.

3 AY İÇİNDE TOPLANTI

634 sayılı Kanun'da yapılacak düzenleme ile artık site yöneticisi sene başında site aidatlarında sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, Cumhurbaşkanlığı onayıyla yürürlüğe giren 'yeniden değerleme oranı' kadar artış yapabilecek. Bu oran veya sitenin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek yeni tutarın kesinleşmesi için 3 ay içinde de kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak. Bu toplantılarda karar alabilmek için de ilk toplantıda site sakinlerinin yüzde 50+1 çoğunluğu gerekecek. Bu katılım oranı sağlanmazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu ile belirlenecek tutar yeni aidat olarak kesinleşecek. Bu durumda son tutarı site yöneticileri değil kat malikleri kurulu üyeleri yani site sakinleri belirlemiş olacak. Bu sayede, site yöneticilerinin keyfi harcamaları ve şeffaflıktan uzak şekildeki harcama kalemi belirlemesinin önüne geçilecek.

3'TE 2 ÇOĞUNLUK FORMÜLÜ

Yine 634 Sayılı Kanun'da yapılacak değişiklik ile toplu yapılardaki yönetim planlarının değiştirilmesinde 5'te 4 çoğunluk koşulu 3'te 2 olarak düzenlenecek. Bu sayede site yönetimlerinin toplanma ve karar alma süreçleri kolaylaştırılacak, yaşanan sıkıntı ve aksaklıklar önlenecek.



DANIŞMA KURULU OLUŞTURULACAK

Denetimler sayesinde sitelerde mevzuata uyulup uyulmadığı tespit edilip tedbir alınması sağlanacak. Bakanlık çatısı altında site yönetim usullerinin netleştirilmesi için danışma kurulu kurulması da öngörülüyor.

YILDA EN AZ BİR DENETİM

"Konutlarda Yönetim ve Denetim Hizmetlerinin Verilmesi Hakkında Kanun Taslağı" ile de site yönetim hizmetleri sunan şirketlerin iş süreçleri yeniden tanımlanacak ve bu şirketler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olacak. Yeni kanun teklifi ile yönetim hizmeti sunan şirketler kapasitelerine göre belgelendirilecek ve kayıt altına alınacak. Bu şirketlerin temsilcileri, tesis yöneticileri ve denetçileri periyodik eğitimlere tabi tutulacak. Şirketler ve sundukları hizmetler Bakanlıkça yetkilendirilmiş 'denetçiler' tarafından yılda en az 1 kez denetlenecek. Vatandaşlar periyodik denetimlerin dışında da bireysel olarak konu bazlı denetim talebinde bulunabilecek. Bu talepler incelenip gerekli durumlarda bağımsız denetim de yapılabilecek. İşini doğru yapmayan şirketlere idari ve mali müeyyide de uygulanacak. Bu süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesi için Bakanlıkça elektronik yazılım sistemi kurulup uygulamaya alınacak.