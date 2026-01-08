Sigorta poliçelerinde sessiz yenilemeye dur denildi: Onay yoksa ücret iadesi şart

Sigorta poliçelerinin tüketicilerin bilgi ve onayı olmadan yenilenmesine yönelik şikayetler artarken, tüketici dernekleri yol gösterdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sigorta poliçesi ya da abonelik işlemlerinde bunun otomatik yenilenmesine yönelik sözleşmeye hüküm konulamayacağını belirterek, "Konuyla ilgili tüketicinin bilgilendirilmesi, açık onayının da alınması gerekir. Belirli süreli abonelik sözleşmelerine, sözleşmenin belirlenen süre kadar uzayacağına ilişkin hükümler konulamaz" dedi. Tüketicinin konuyla ilgili dönüş yapmamasının onay verdiği anlamına gelmeyeceğini kaydeden Ağaoğlu, "Poliçeler habersiz yenilendiğinde mümkünse yazılı itirazda bulunulmalı" ifadesini kullandı.



Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz de şunları kaydetti: " Tüketicinin her işlemi için yazılı veya sesli onayı alınmalı. Yenileme döneminden sonra tüketicinin kendisinden otomatik tahsil edilmiş ücreti var ise iadesini talep etmeli. Firma bunu yerine getirmezse, e-Devlet üzerinden hakem heyetine başvuru yapılmalı."



NE YAPILMALI?

Sigorta poliçeniz izinsiz yenilendiyse şu adımlar izlenebilir:

Bankaya yazılı itirazda bulunulmalı.

Yenilemedeki şartlar konusunda beyanın olmadığı sigorta şirketine bildirilmeli.

Sigota şirketinden geri dönüş olmazsa hakem heyetine başvurulmalı.