En düşük emekli maaşının belirleneceği toplantı bu hafta! AK Parti grubu kararını verdi
Ocak zammını öğrenen SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gözünü taban aylığa çevirdi. Hazırlık da başladı. Ekonomi yönetiminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplantıyı bugün ya da yarın yapması planlanıyor. AK Parti Grubu dün "emekli maaşı düzenlemesi" gündemiyle bir araya geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre belirlenen yüzde 12.19'luk zammının taban aylığa da yansıtılması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesinin 18 bin 938 lira 79 kuruşa yükselmesi bekleniyor.
Emeklilerin, dul ve yetimlerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu.
En düşük emekli maaşı için rakam netleşiyor!
Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.19, memur emeklilerinde yüzde 18.6 olarak gerçekleşti.
Şimdi gözler ek zam adımlarına çevrildi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 16 bin 881 lira olan taban aylığın da bu ay artırılması gündemde.
EKONOMİ YÖNETİMİNDE MAAŞ BULUŞMASI
Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılacağı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, bugün yapılması beklenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı belirtildi.
En düşük emekli aylığı gündemli toplantıda artışın etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek.
DÜZENLEME EN KISA SÜREDE YAPILACAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Yılmaz, "Nihai karar Meclisimizindir. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik" dedi.
EN KISA SÜREDE MECLİS'E SUNULACAK
Bakan Işıkhan da, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda AK Parti grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi. AK Parti Grubu dün "emekli maaşı düzenlemesi" gündemiyle bir araya geldi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 18 BİN 938 LİRA 79 KURUŞ OLACAK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre belirlenen yüzde 12.19'luk zammının taban aylığa da yansıtılması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi 18 bin 938 lira 79 kuruşa yükselecek. Ancak bu tutarın üstüne de çıkılması mümkün.
DUL VE YETİME DE YANSIYACAK
Yeni taban aylıktan SSK ve Bağ-Kur'dan aylık dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer taban aylık 18 bin 939 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 661 liradan 14 bin 204 lira 25 kuruşa, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 441 liradan 9 bin 469 lira 50 kuruşa, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 734 lira 75 kuruşa yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.
YASA ÇIKARILACAK
En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkartılmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen maddelere dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.
REFAH PAYI OLUR MU?
Bu ay SSK ve Bağ-Kur'lularla memur emeklilerinin zam oranları arasında 6.41 puanlık fark olacak. Bu fark "refah payı olur mu?" sorularına yol açtı. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor. Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
MEVCUT: 16.881
ZAMLI: 18.939
MEVCUT: 17.000
ZAMLI: 19.072
MEVCUT: 17.500
ZAMLI: 19.633
MEVCUT: 18.000
ZAMLI: 20.194
MEVCUT: 19.000
ZAMLI: 21.316
MEVCUT: 20.000
ZAMLI: 22.438
MEVCUT: 21.000
ZAMLI: 23.560
MEVCUT: 22.000
ZAMLI: 24.682
MEVCUT: 23.000
ZAMLI: 25.804
MEVCUT: 24.000
ZAMLI: 26.926
MEVCUT: 25.000
ZAMLI: 28.048
MEVCUT: 26.000
ZAMLI: 29.169
MEVCUT: 27.000
ZAMLI: 30.291
MEVCUT: 28.000
ZAMLI: 31.413
MEVCUT: 29.000
ZAMLI: 32.535
MEVCUT: 30.000
ZAMLI: 33.657
MEVCUT: 31.000
ZAMLI: 34.779
MEVCUT: 32.000
ZAMLI: 35.901
MEVCUT: 33.000
ZAMLI: 37.023
MEVCUT: 34.000
ZAMLI: 38.145
MEVCUT: 35.000
ZAMLI: 39.267
MEVCUT: 36.000
ZAMLI: 40.388
MEVCUT: 37.000
ZAMLI: 41.510
MEVCUT: 38.000
ZAMLI: 42.632
MEVCUT: 39.000
ZAMLI: 43.754
MEVCUT: 40.000
ZAMLI: 44.876
MEVCUT: 41.000
ZAMLI: 45.998
MEVCUT: 42.000
ZAMLI: 47.120
MEVCUT: 43.000
ZAMLI: 48.242
MEVCUT: 44.000
ZAMLI: 49.364
MEVCUT: 45.000
ZAMLI: 50.486
MEVCUT: 46.000
ZAMLI: 51.607
MEVCUT: 47.000
ZAMLI: 52.729
MEVCUT: 48.000
ZAMLI: 53.851
MEVCUT: 49.000
ZAMLI: 54.973
MEVCUT: 50.000
ZAMLI: 56.095