En düşük emekli maaşı için geri sayım: 4 milyon emekliyi ilgilendiren zam ayın 17’sinde belli olacak

En düşük emekli maaşı alan 4 milyon 11 bin 700 emeklinin gözü, hükümetin alacağı kararda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının belli olmasının ardından sıra taban aylık artışına geldi. Hükümet, kök aylığı düşük kalan emekliler için çalışma başlattı. Bu amaçla, ekonomi yönetimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanarak zam oranı için karar verecek. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de katılacak.

100 MİLYARLIK ETKİ

Toplantıda 4 milyon 11 bin 700 vatandaşı ilgilendiren yasal düzenlemenin detayları netleştirilecek. Zamma ilişkin senaryolar masaya yatırılırken, bütçeye getirilecek yük ve mali analiz ele alınacak. İlk analizlerde bütçeye 100 milyar liranın üzerinde bir etkisinin olacağı hesaplanıyor. Kulislerdeki beklenti; en düşük emekli maaşına yüzde 12.19'luk enflasyon oranı kadar zam yapılması ve 18 bin 939 lira olması yönünde. Ancak bu tutarın üzerine de çıkılması mümkün. En düşük emekli maaşına ilişkin kararın netleşmesinin ardından, yapılacak zam düzenlemesi TBMM'de bir önerge verilerek kanunlaştırılacak.

HIZLA YASALAŞACAK

Düzenlemenin ayın 17'sinde başlayacak maaş ödemelerine yetiştirilmesi bekleniyor. Bu imkan ile SSK ve Bağ-Kur'lulardan Ocak zammı sonrası ek ödeme ve kök aylığının toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanlar için Hazine desteği devreye giriyor. Bu kişilere yapılacak ödeme taban aylığa tamamlanıyor. Yeni yasayla halen 16 bin 881 lira olan taban aylık ödemesi yükseltilmiş olacak. Böylece bütün emeklilerin gelirinde artış yaşanacak. Uygulamadan dul ve yetimler de hisseleri oranında yararlanacak. Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olana taban aylığın yüzde 75'inden, yüzde 50 olana da yüzde 50'sinden az ödeme yapılamayacak. Düzenleme maaş tarihine yetişirse ödemeler yeni taban aylık üzerinden gerçekleştirilecek. Yetişmezse, hak sahiplerine fark ödemesi olacak.



AYIN 17'SİNDE BAŞLIYOR

Emekli maaş zam oranlarının kesinlik kazanmasıyla birlikte hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26'sına kadar tamamlanacak.

Haber: Önder Yılmaz