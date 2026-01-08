E-ithalatta vergisiz dönem bitti! 3 TL'lik ürün 3 bin TL'ye çıkacak

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette sınırları aşan karara imza attı. Vatandaşların yurt dışında yerleşik platformlardan verdiği, 30 euronun altındaki siparişlere uygulanan vergi muafiyeti kaldırıldı. 1 Şubat'tan itibaren 100 liralık ürün siparişinde dahi gümrük müşavirlik bedeli, gümrük vergisi ve kargo ücreti ödenecek ve ürünün maliyeti 3 bin lirayı bulacak. Türkiye'de e-ithalatın yıllık hacmi 250 milyar liraya ulaşırken, yurt dışında yerleşik şirketler günlük 120-150 bin paket girişiyle ülke ekonomisine zarar veriyordu. Yapılan açıklamada, sınır ötesi e-ticaret platformlarından alınan ürünlere ilişkin, ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, AB ve ABD tarafından yeni uygulamalar ortaya konulduğu belirtildi.

100 TL'LİK ÜRÜN 3 BİN TL'YE ÇIKACAK

Karar kapsamında, vatandaşların tedavi ve sağlık nedeniyle, sağlık kurumu raporu veya doktor reçetesine istinaden kullanmaları gereken ilaç ve takviye edici gıdalara ulaşmalarının engellenmemesine yönelik bir düzenleme de yapıldı.

Haber: Barış Şimşek