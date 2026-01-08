E-İthalatta vergisiz dönem bitti! 100 TL'lik ürüne 3 bin TL maliyet çıkacak

Fotoğraf (AA)

ÜRÜNÜN MALİYETİ 3 BİN TL'Yİ BULACAK

Alınan kararla 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren 100 TL'lik bir ürün siparişinde dahi gümrük müşavirlik bedeli, gümrük vergisi ve kargo ücreti ödenecek ve ürünün maliyeti 3 bin TL'yi bulacak. Takvim'den Barış Şimşek'in haberine göre, bakanlıktan yapılan açıklamada, son dönemde sınır ötesi e-ticaret platformlarından satın alınan ürünlere ilişkin, özellikle Çin'den verilen siparişlerde ürün güvenliği konusunda oluşan tereddütler neticesinde, Avrupa Birliği (AB) ve ABD tarafından bu alanda yeni uygulamalar ortaya konulduğu belirtildi.