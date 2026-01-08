Bakan Göktaş açıkladı: Doğum izni 24 haftaya babalık izni 10 güne çıkıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Doğum ve babalık izni sürelerinin uzatılması çalışmalarına öncülük ettik. Bu kapsamda, hem kamu hem de özel sektör çalışanları için doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 10 güne çıkarılmasını sağlayacak kanun teklifinin yakın zamanda Meclisimizin onayına sunulmasını bekliyoruz" dedi. 2025 Aile Yılı'nda "Aile ve Gençlik Fonu"nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle konuştu:

68 BİN ÇİFTE DESTEK

"Bugüne kadar 68 bin 763 çiftimiz bu fondan yararlanmaya hak kazandı, 8 milyar 466 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca, farklı sektörlerde yaptığımız 2 bin 24 indirim anlaşmasıyla çiftlerimizin evlilik hazırlıklarını kolaylaştırdık. Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin, 26 ila 29 yaş arası için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Önemli ve ilk kez duyuracağımız bir bilgiyi de burada sizlerle paylaşmış olayım. Fondan faydalanan 4 bin 715 gencimizin 4 bin 765 çocuğu dünyaya geldi. Bu gençlerde ilk anne olma yaşı ortalaması 23, ilk baba olma ortalama yaşı 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu'nun işlevselliği açısından da son derece umut verici."

721 BİN ÇOCUĞA DOĞUM YARDIMI

Bakan Göktaş, Aile Yılı'nda, doğum yardımlarında da önemli bir reformu hayata geçirdiklerini ve destek tutarlarını artırdıklarını belirterek, Aile Yılı'nda, 721 bin çocuk için toplam 8.7 milyar lira ödeme gerçekleştirdiklerini aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edildiğini ifade eden Göktaş, "Aileyi, nüfusu ve sosyal yapıyı birlikte ele alan uzun soluklu bir vizyonu hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle bu genelgeyi tanıtacak ve adımları atacağız" şeklinde konuştu.