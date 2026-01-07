Zamlı evde bakım aylığı ödeme günü 2026: Ocak ayı maaşları ne zaman yatacak?
Evde bakım maaşına 2026 Ocak ayı itibarıyla yapılan zam netleşti. Yüzde 18,60 oranındaki artış sonrası hem yeni maaş tutarı hem de zamlı ödemenin yatacağı tarih merak konusu oldu. Zamlı evde bakım maaşının 15 Ocak Perşembe günü veya takip eden günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor
Ocak ayı memur maaş zammı doğrultusunda evde bakım aylığı da yüzde 18,60 oranında artırıldı. Yapılan artışla birlikte 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak evde bakım maaşı 13 bin 878 TL olarak belirlendi. Yeni tutar, hak sahiplerine Ocak ayından itibaren ödenecek.
Zamlı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Bu doğrultuda, Ocak 2026 zamlı evde bakım maaşının 15 Ocak Perşembe günü veya takip eden günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimiyle ilgili resmi duyurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılıyor.
SMS ile Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?
Evde bakım aylığını Ziraat Katılım Bankası üzerinden alan vatandaşlar, bakiye sorgulama işlemini SMS yoluyla da gerçekleştirebiliyor. Bunun için cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp 4747 numarasına SMS göndermek yeterli oluyor. Bu işlemde, gönderilen mesaj için operatör tarafından 1 SMS ücreti tahsil ediliyor.
e-Devlet Üzerinden Evde Bakım Maaşı Sorgulama
Evde bakım maaşı sorgulaması, e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabiliyor. Vatandaşlar, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" hizmeti aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle ödeme bilgilerine ulaşabiliyor. İlgili hizmet, e-Devlet'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başlığı altında yer alıyor.
Evde Bakım Maaşı Başvuru Şartları Neler?
Evde bakım maaşı alabilmek için üç temel şart aranıyor:
Hane gelirinin belirlenen kriterlere uygun olması
Engelli bireyin bakıma muhtaç durumda bulunması
Sağlık kurulu raporunda ağır engelli ibaresinin yer alması
Başvuru sürecinde, hanede yaşayan tüm bireylerin net gelirleri toplanarak kişi sayısına bölünüyor. Engelli birey de bu hesaplamaya dahil ediliyor. Şartları sağlayan vatandaşlar, engelli kişinin ikamet ettiği yerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü veya varsa İlçe Müdürlüğüne başvuru yapabiliyor.
Evde bakım maaşına ilişkin güncel gelişmeler ve ödeme takvimi, resmi açıklamalar doğrultusunda takip edilmeye devam ediyor.