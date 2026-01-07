Zamlı evde bakım aylığı ödeme günü 2026: Ocak ayı maaşları ne zaman yatacak?

Ocak ayı memur maaş zammı doğrultusunda evde bakım aylığı da yüzde 18,60 oranında artırıldı. Yapılan artışla birlikte 2026 yılının ilk yarısında geçerli olacak evde bakım maaşı 13 bin 878 TL olarak belirlendi. Yeni tutar, hak sahiplerine Ocak ayından itibaren ödenecek.

(Takvim Foto Arşiv) Zamlı Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatacak? Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak ayın 15'inden sonra hesaplara aktarılıyor. Bu doğrultuda, Ocak 2026 zamlı evde bakım maaşının 15 Ocak Perşembe günü veya takip eden günlerde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ödeme takvimiyle ilgili resmi duyurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılıyor.