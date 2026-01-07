Yurt dışı alışverişlerinde yeni dönem: 30 euroluk muafiyet kaldırıldı

Yurt dışı alışverişlerinde yeni döneme geçiliyor (Fotoğraf: AA, Takvim.com.tr Arşiv)

30 EURO MUAFİYETİ KALDIRILDI

Düzenleme ile birlikte, daha önce uygulanan ve 30 euroya kadar olan eşya için vergi muafiyeti öngören hüküm ise tama men yürürlükten kaldırıldı.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu karar yayım tarihinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve hükümleri Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.