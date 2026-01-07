Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SGK ek ödeme takvimi

2026 yılı tütün ikramiyesi ödemeleri, 1 Ocak 2026 tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı dikkate alınarak hesaplanacak. SGK uygulamasına göre ödemelerin Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde yapılması öngörülüyor. İlk ödemelerin Ocak ayının son haftasından itibaren başlaması beklenirken, kesin ödeme tarihleri SGK tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.

(Takvim Foto Arşiv)

Hak sahipleri, tütün ikramiyesi ve ek ödemelerini banka hesapları aracılığıyla ya da PTT şubelerinden belirlenen tarihlerde alabilecek. Tütün İkramiyesi Nedir? Tütün ikramiyesi; görevi nedeniyle hayatını kaybeden ya da vazife veya harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kendisine veya vefatı halinde dul ve yetimlerine ödenen yıllık ek ödemedir. Yedek subay, erbaş ve erler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.