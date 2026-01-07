PODCAST CANLI YAYIN

SGK 2026 tütün ikramiyesi ödemeleri Ocak-Mart döneminde yapılacak. Vazife ve harp malulleri ile dul ve yetimlerine yönelik ödeme tutarları memur maaş katsayısına göre belirlenecek. Başvuru süreci, gerekli belgeler ve ödeme tarihleri hakkında detaylı bilgiler haberimizde.

Tütün ikramiyesi ne zaman yatacak? 2026 SGK ek ödeme takvimi

2026 yılı tütün ikramiyesi ödemeleri, 1 Ocak 2026 tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı dikkate alınarak hesaplanacak. SGK uygulamasına göre ödemelerin Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde yapılması öngörülüyor. İlk ödemelerin Ocak ayının son haftasından itibaren başlaması beklenirken, kesin ödeme tarihleri SGK tarafından yapılacak resmi duyuru ile netlik kazanacak.

Hak sahipleri, tütün ikramiyesi ve ek ödemelerini banka hesapları aracılığıyla ya da PTT şubelerinden belirlenen tarihlerde alabilecek.

Tütün İkramiyesi Nedir?

Tütün ikramiyesi; görevi nedeniyle hayatını kaybeden ya da vazife veya harp malulü olarak değerlendirilen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kendisine veya vefatı halinde dul ve yetimlerine ödenen yıllık ek ödemedir. Yedek subay, erbaş ve erler de bu kapsamda değerlendirilmektedir.

Vazife malulü olarak aylık bağlanan kişilere, başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ödeme yapılmakta, bu ödeme takip eden yıllarda da düzenli olarak devam etmektedir. Malulün vefatı durumunda ise eşi ve çocukları, aylık aldıkları sürece tütün ikramiyesinden faydalanmaya devam eder. Ödeme tutarı, hak sahipleri arasında eşit şekilde paylaştırılır.

Kimler Tütün İkramiyesinden Yararlanabilir?

Tütün ikramiyesi ödemelerinden;

SGK tarafından aylık bağlanan vazife veya harp malulü erbaş ve erler,

2330 sayılı Kanun kapsamında aylık alan korucular ve siviller,

Bu kişilerin vefatı halinde dul ve yetimleri yararlanabilmektedir. Ödemeler, maluliyet dereceleri esas alınarak her yılın ilk üç ayı içinde yapılmaktadır.

Ayrıca 6495 sayılı Kanun ile daha önce tütün ikramiyesi alamayan dul ve yetimlere, 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren bu ödemeden yararlanma hakkı tanınmıştır.

Gözler SGK'nın Açıklamasında

2026 tütün ikramiyesi tutarları ve kesin ödeme takvimi, SGK'nın yapacağı resmi açıklama ile duyurulacak. Gelişmeler oldukça konuya ilişkin yeni bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

