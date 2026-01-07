Sosyal konutta rekor ilgi! İstanbul’dan 1,2 milyon başvuru yapıldı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuruların ardından kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Dün Mardin ve Ağrı'da hak sahiplerini belirlemek için kura çekimi yapılırken, tarihi projeye başvuruların yaklaşık dörtte biri İstanbul'dan geldi. 500 bin konutun 100 bininin yapılacağı İstanbul'da, başvuru sayısı 1.2 milyonu aştı.

REKOR BAŞVURU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından soruları yanıtlayan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde 5 milyon 242 bin kişinin başvurusunun geçerli sayıldığını belirterek, "Projemize en çok başvuru İstanbul'dan oldu. 1 milyon 235 bin 169 vatandaşımız başvurdu. Ankara'dan 287 bin 94 ve İzmir'den 221 bin 921 başvuru yapıldı" bilgisini verdi. Başvuru süresi biter bitmez hızla hazırlıkları tamamladıklarını, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimlerine 29 Aralık'ta deprem bölgesinden başladıklarını anımsatan Kurum, ilk olarak Adıyaman'da kuraları çektiklerini, Şırnak, Hakkari, Siirt ve Van'da da tören yaptıklarını söyledi.

CUMHURBAŞKANI DA KATILACAK

Her ilde bakan yardımcıları, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla törenler gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti: "Büyük bir coşkuyla bu çekilişlerin yapıldığını söyleyebilirim. Şu ana kadar 18 bin 99 hak sahibimizi belirledik. İstanbul ve Ankara kura çekimlerini de inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle gerçekleştireceğiz. Ardından hızla konutlarımızın inşa sürecine başlayacağız."

BUGÜN SIRA BATMAN VE IĞDIR'DA



Tarihi projenin kura çekimleri; bugün Batman ve Iğdır'da, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars'ta, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan'da, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl'de, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de devam edecek.