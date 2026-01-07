Memur ve emekliye yüzde 18,6 zam kesinleşti! Kıdem tavanı yükseldi

Şimşek, memur ve memur emeklilerine yapılacak zammı belirleyecek genelgeyi imzaladı. Genelgenin imzalanmasıyla sözleşmeli personel, memurlar ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 18.60 oranında artış yapılacağı kesinleşti. Karara ilişkin yayımlanan genelgede ayrıca, kıdem tazminatı tavanının 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak güncellendiği belirtildi.

FARK DA ÖDENECEK

Aylık katsayı 1,387871; memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı 22,722793; iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı 0,440141 olarak belirlendi. Memurlar için 1-14 Ocak arasında fark tutarlarının da hesaplanarak ödeneceği kaydedildi



KAMU ALIMINDA DERECELENDİRME MODELİ

Devlet Malzeme Ofisi (DMO), kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler için derecelendirme sistemini devreye alıyor. Yeni uygulamayla kamunun mal ve hizmet aldığı tedarikçiler, mali yapıları, yerli üretici konumunda olup olmadıkları, ürünlerinin kalite düzeyleri ve satış sonrası sundukları hizmet kalitesi gibi kriterlere göre puanlanacak. Derecelendirilen tedarikçilere, bulundukları sınıflara göre uygulanacak avantaj ve kısıtlamaları içerecek bir sertifika verilecek. Bakan Şimşek, DMO tarafından uygulanan toplu alım modelinin önemine işaret ederek, "DMO alım yaptığı tedarikçileri sertifikalandıracak. Bu uygulama, kamunun belirli standartlarda alım yapmasına, kamu kurumlarının temin ettiği mal ve hizmet kalitesinin artmasına hem de kamu alımlarında yerli üretimin öne çıkmasına katkı sağlayacak" dedi.