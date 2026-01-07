En düşük emekli maaşı için kritik zirve! Ocak zammı sonrası ek artış masada

Emeklilerin, dul ve yetimlerin merakla beklediği Ocak zammı belli oldu. Kök aylıklara ve ek ödemelere yansıtılacak zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.19, memur emeklilerinde yüzde 18.6 olarak gerçekleşti. Şimdi gözler ek zam adımlarına çevrildi. Bu kapsamda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde 16 bin 881 lira olan taban aylığın da bu ay artırılması gündemde.

MAAŞ BULUŞMASI

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir toplantı yapılacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; bugün ya da yarın yapılması beklenen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılacağı belirtildi. En düşük emekli aylığı gündemli toplantıda artışın etki analizleri ve bütçe karşılığı değerlendirilecek. Bakan Işıkhan da, en düşük emekli aylığının artırılması konusunda AK Parti grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyona göre belirlenen yüzde 12.19'luk zammının taban aylığa da yansıtılması bekleniyor. Bu durumda en düşük emekli aylığı ödemesi 18 bin 938 lira 79 kuruşa yükselecek. Ancak bu tutarın üstüne de çıkılması mümkün. DUL VE YETİME DE YANSIYACAK

Yeni taban aylıktan SSK ve Bağ-Kur'dan aylık dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer taban aylık 18 bin 939 liraya çıkarsa en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 12 bin 661 liradan 14 bin 204 lira 25 kuruşa, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 8 bin 441 liradan 9 bin 469 lira 50 kuruşa, aylık oranı yüzde 25 olanlarda 4 bin 220 liradan 4 bin 734 lira 75 kuruşa yükselecek. Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı bu tutarların altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.

YASA ÇIKARILACAK

En düşük emekli maaşı artışının yasayla yapılması gerekiyor. Bu nedenle düzenlemenin torba yasa teklifi içinde Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor. Teklifte, asgari ücret işveren desteğinin bin 270 liraya çıkartılmasına ve Anayasa Mahkemesi tarafından çalışma hayatına ilişkin iptal edilen maddelere dönük düzenlemelerin yer alması bekleniyor.



REFAH PAYI OLUR MU?

Bu ay SSK ve Bağ-Kur'lularla memur emeklilerinin zam oranları arasında 6.41 puanlık fark olacak. Bu fark "refah payı olur mu?" sorularına yol açtı. Ancak son dakikada bir değişiklik olmazsa refah payı uygulamasının bu yıl yapılması beklenmiyor. Refah payı Ocak ve Temmuz 2023 ile Ocak 2024 zam dönemlerinde uygulanmış, emeklilerin zam oranı eşitlenmişti. Ocak ve Temmuz 2023'te hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, Ocak 2024'te ise sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı uygulanmıştı. Bu tarihten sonra ise emeklilerin zam oranları farklı oldu. SSK ve Bağ-Kur'lular, memur emeklilerinden, Temmuz 2024'te 5.42, Ocak 2025'te 4.21, Temmuz 2025'te 1.1 puan daha fazla zam aldı.